Il regista di Signorelli "Mostra senza precedenti"

di Luca Amodio

"Con questo anniversario ribadiamo l’importanza di Signorelli, sia nel suo tempo che oggi: il Maestro cortonese è stato il faro di tutti i pittori del Rinascimento" Lo dice Tom Henry, tra i massimi esperti delle opere di Luca Signorelli, che ieri pomeriggio a Cortona ha inaugurato il primo degli appuntamenti di "Aspettando Signorelli 500". Sarà infatti il professore Henry, cattedra di storia dell’arte all’università di Kent, a curare la mostra "Signorelli 500", promossa dal comune di Cortona e dall’Accademia Etrusca, sotto l’egida del comitato mazionale per le celebrazioni istituito dal Mic, che prenderà il via il prossimo 23 giugno. Il direttore artistico ha ricordato il lavoro certosino dietro ad uno degli eventi più attesi dell’estate, "nonostante il covid, la squadra lavora da 4 anni per questo progetto: dal 2019 abbiamo iniziato a fare ricerca negli archivi, a parlare con sponsor e governo, a contattare i prestatori".

D’altronde, "questa è la mostra con più opere del Signorelli raccolta in un solo luogo al mondo", ricorda il vicesindaco Attesti. Saranno infatti una trentina le opere provenienti da prestigiosi musei italiani ed esteri che arriveranno nella città etrusca per celebrare "Maestro Luca da Cortona, pittore di luce e poesia". Tra questi spicca "La Vergine con il Bambino e San Giovanni Battista" del Jacquemart-André di Parigi e "La crocifissione e La Maddalena" dagli Uffizi che presterà anche 3 predelline dedicate all’Annunciazione e Adorazione dei Pastori. Dal National Gallery di Dublino ci sarà l’olio su tavola la "Cena in casa di Simone il fariseo" mentre da Capodimonte di Napoli arriverà "L’adorazione del Bambino". Tra le chicche, da menzionare la ricomposizione della straordinaria Pala di Matelica smembrata e dispersa per il mondo a metà del XVIII secolo. Cinque i prestiti che serviranno a ricomporla: provengono dal National Gallery di Londra, e da collezionisti privati di Londra, Roma e New York.

Dall’altra parte dell’Atlantico arriveranno anche due preziosi pannelli: la "Nascita" e "Il miracolo di San Nicola" per la prima volta di ritorno in Italia dagli Usa.

"Non a caso la prima mostra di un’artista italiano all’estero era proprio per Luca Signorelli: il 1893 a Londra". Dice Tom Henry a sottolineare la fama internazionale di uno dei figli più celebri di Cortona. "Non è quindi un caso che tante delle sue opere si trovano fuori dall’Italia: da San Diego fino a Melbourne passando per Edimburgo", prosegue. "Cortona è al centro di un circuito internazionale, ma lo era già perchè Signorelli aveva già portato Cortona nel mondo: Cortona è il Signorelli e il Signorelli è Cortona e oggi le sue opere tornano a casa per dare lustro alla città", commenta il sindaco che nel suo intervento ha sottolineato il grande lavoro di rete portato avanti dall’amministrazione grazie alla collaborazione con i tanti attori esterni.