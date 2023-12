Il regalo sospeso fa cento. Abiti e libri per le famiglie

Il "regalo sospeso" ha nuovamente fatto centro a San Giovanni. L’iniziativa messa in atto dal Progetto Cittadini Attivi, associazione che si impegna non soltanto al decoro paesano ma a tante altre iniziative, ha visto un buonissimo riscontro nella sua quarta edizione che, ogni anno, fa passare a tanti bambini meno fortunati un Natale con il sorriso. Sono state, infatti, evase oltre 100 richieste verso famiglie meno abbienti di altre, un semplice giocattolo ma anche donazioni che hanno perlopiù riguardato abbigliamento o materiale scolastico. Numeri che si sono allineati a quelli della 2022.

Tutto questo grazie alla collaborazione dei commercianti, al sostegno avuto dalla Progetto Italia Servizi che già nel territorio valdarnese si è prodigata per iniziative simili, e a semplici e comuni privati che con una piccola donazione hanno comunque contribuito alla felice riuscita dell’iniziativa che andrà avanti, per la raccolta fondi, fino al 6 gennaio. Soldi, questi, che saranno interamente investiti in tanti obiettivi che aiutino, nella vita di tutti i giorni, molte famiglie che per proprie ragioni non possono provvedere ad avere quanto di necessario: "Siamo arrivati al quarto anno di questa iniziativa - afferma Tessa Mugnai vice presidente del Progetto Cittadini Attivi - e anche in questa occasione siamo riusciti ad accontentare oltre 100 minori, da 0 a 16 anni, grazie alla grande collaborazione non soltanto dei commercianti, che si sono prodigati tanto, ma anche di semplici privati che con piccole offerte sono però stati davvero utili per la felice riuscita del tutto". Proprio le donazioni hanno superato il semplice regalo, persone che anziché portare un giocattolo o qualcos’altro di materiale hanno preferito lasciare un’offerta in denaro che sarà poi distribuita in altri obiettivi che si porteranno a compimento nei prossimi mesi: "I bambini giustamente chiedono i giocattoli o qualcos’altro più a loro gradito ma, spesso e volentieri, sono le famiglie che preferiscono avere abbigliamento o materiale scolastico proprio perché impossibilitate a comprarlo.

Ecco l’importanza delle offerte, riusciamo a distribuirle durante l’anno e cosa che ho notato più rispetto alle scorse festività la percentuale di persone straniere, anche semplici badanti, che con una loro donazione vogliono aiutare chi è in difficoltà". Per chi volesse contribuire economicamente alla causa lo si può fare tramite iban IT73K0881171600000000033400 intestato a Progetto Cittadini Attivi APS, con causale "regalo sospeso" o lasciare un dono o un’offera all’alimentari Paolo in piazza della Libertà a San Giovanni. La richiesta è sempre enorme, più si viene incontro a tale esigenze più si contribuisce ad aiutare il prossimo.

Massimo Bagiardi