Il referendum non batte il quorum Occhi puntati sull’uomo del ’Monte’

AREZZO A mezzogiorno per trovare un elettore bisognava arrivare a Monte San Savino dove si elegge il sindaco, alle 19 i dati sull’affluenza hanno consegnato una realtà in linea con la peggior previsione. Il quorum sui Referendum in terra di Arezzo non solo non è stato raggiunto, come ovunque, ma in provincia è andato sotto persino sotto al dato nazionale del 14.4 e a quello regionale del 13.8 con appena l’11,7 per cento. Colpa anche delle amministrative che si disputano solo al ’Monte’ – 7 mila abitanti – e a Montemignaio, il microborgo. E in questi due comuni qualcuno ha persino restituito le schede referendarie senza manco voler spiegare il perché: basti pensare che alle 19 al Monte il Referendum ha toccato il 36,5 e le Comunali il 39,11 (contro il precedente 43,34), a Montemignaio il 45% (referendum) mentre le comunali segnano oltre il 50%. La scarsa affluenza comunque non regala nessun tipo di antipazione nemmeno per le amministrative. Il ‘Monte’ deve decidere se cambiare pelle: restare saldamente al centrosinistra - salvo la breve parentesi in mano al centrodestra - oppure passare di mano, il che significherebbe un’altra sconfitta pesante al centrosinistra che già si è visto soffiare la maggior parte della Valdichiana e un comune come Montevarchi in Valdarno oltre che, quasi ormai storicamente Arezzo. L’esito resta più che mai incerto proprio per la bassa affluenza alle urne nel corso di metà pomeriggio di ieri ( una media del 33 %) e i candidati delle 4 liste auspicavano in un recupero prima della chiusura delle 23. La percentuale effettiva dei votanti alle 12 registrava il 14,75%. Le sezioni con il più alto numero di votanti erano quelle del centro storico e zone limitrofe , la 1 e la 2 , con una media di votanti del 18%, la più bassa a Montagnano ...