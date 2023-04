Il rebus Medioetruria Giani: "Valutano i tecnici Rigutino? Mi piace"

di Lucia Bigozzi

Nel "Risiko" Medioetruria la posizione della Regione non cambia. Eugenio Giani rimanda ogni decisione su dove costruire la stazione dell’alta velocità al tavolo tecnico aperto al ministero. Perchè a quel tavolo è stato incardinato "il metodo di lavoro condiviso tra Regioni, Ferrovie e Mit" e perchè, ribadisce il governatore toscano, "sono i tecnici sulla base di studi e valutazioni di carattere scientifico, a indicare al livello politico la localizzazione migliore per realizzare l’opera". Sta tutto scritto, nero su bianco, nel protocollo di intesa siglato a Roma tra Toscana, Umbria e ministero, nell’ultimo scorcio del governo Draghi, con il ministro alle infrastrutture Giovannini. "Dobbiamo tutti attenerci alle analisi che emergeranno da quel tavolo sulla base dei criteri di valutazione degli esperti". È la risposta, indiretta, alla lettera di sollecitazione che il sindaco Alessandro Ghinelli ha inviato a lui e al ministro delle infrastrutture Matteo Salvini.

L’esito del tavolo tecnico: è il tasto sul quale batte Giani che non entra nella diatriba localistica sulle opzioni, sia nel loro risvolto politico che su quello più legato all’opportunità strategica di avere "sotto casa" una infrastruttura di collegamento veloce tra due regioni (tre province) e il nord Italia. Il punto è che il tavolo tecnico si è insediato ormai da sei mesi e ad oggi non c’è traccia, almeno nella comunicazione istituzionale, di un aggiornamento sul lavoro in corso d’opera. Chiaro che la fase tecnica delle valutazioni non ha - e del resto non richiede - ribalta mediatica e tuttavia, dal giorno dell’insediamento suggellato da note e dichiarazioni ufficiali, non si conosce neppure la data di un nuovo "giro di tavolo" dato per imminente, la prossima settimana. In mezzo, c’è l’attesa e il pressing degli attori in campo. Fin qui il metodo di lavoro.

Sulla questione Medioetruria Giani non rinuncia a dire ciò che pensa in base a un "ragionamento di buon senso, dopo un approfondimento che ho avuto modo di fare personalmente. Ragionamento che mi porta a ritenere che a Rigutino l’incrocio tra linea lenta e linea veloce, alle porte di una città con centomila abitanti e un peso economico importante, rappresenti l’opzione più attrattiva". Non è un’indicazione vincolante per il lavoro che i tecnici stanno portando avanti, anche se è l’opinione autorevole del presidente della regione che accoglierà la stazione dell’alta velocità.

La posizione che Giani rilancia è di apertura "a tutte le soluzioni che gli esperti indicheranno", tuttavia è categorico sull’idea che l’opera possa bypassare i confini toscani. In altre parole, il governatore toscano boccia l’eventualità di una candidatura di Orvieto tra le possibili localizzazioni per Medioetruria. Ipotesi che si ventila al di là del confine con l’Umbria e dalla quale il sindaco di Cortona Luciano Meoni mette in guardia gli interlocutori istituzionali toscani sollecitando l’accelerazione del tavolo tecnico per arrivare a una decisione.

"C’è il rischio che l’Umbria possa puntare su Orvieto e in quel caso avremmo perso tutti un’opportunità storica per lo sviluppo dell’intera provincia aretina", è la raccomandazione del primo cittadino cortonese. Sulla quale Giani stende la "sentenza" senza appello: "L’ipotesi Orvieto non l’accetterei mai; taglierebbe fuori le province toscane interessate, Siena e Arezzo. Non metterei mai la mia firma".

Tutto in attesa del prossimo round, a Roma.