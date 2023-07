Il Re Ritrovato, Una Festa a Due Piazze a Sant'Agostino, Arezzo

Il re ritrovato. Lo hanno osannato e cantato come i lunghi anni di distanza dal quartiere non fossero mai esistiti. Martino Gianni non sceglie il fuoco dei riflettori, si defila anche sapendo che saranno gli altri a portarlo al centro: è di nuovo il re della piazza.

Una piazza diversa: quella Sant’Agostino che in poche ore è passata dalla notte bianca e dal lancio di duemila palloncini al trionfo biancoverde. Le bandiere di Sant’Andrea sventolavano anche per l’avvio dei saldi, la festa era stata già preparata. Anche se ancora il sagrato non era apparecchiato, come invece si è mostrato ieri.

Un colpo d’occhio consegnato un po’ alla cronaca e un po’ alla storia.Decine e decine di tavoli incastrati sul piazzale a ridosso della chiesa come le tessere di un mosaico. E i quartieristi a sognare e ad esultare.

Una festa a due piazze. La vecchia San Giusto, lì dove negli anni di digiuno pregustavano il colpo grosso e poi si facevano passare il magone della sconfitta, e Sant’Agostino. Da una parte gli aperitivi, dall’altra la tavolata. Con al centro il tavolo dei protagonisti: a cominciare dai due giostratori, Tommaso Marmorini e Saverio Montini. Sono stati i loro 5 a disegnare la notte della vittoria. E ora quella della cena.

In un mix che alterna le immagini in video, le bandiere, le foto dei mattatori, il poster che "La Nazione" ha regalato ieri con il giornale.

Al tavolo tanti giovani ma anche chi giovane non è ma trasmette la febbre di Giostra. I rivali, ospiti d’onore, e le memorie del quartiere. Con i cori a prendere il largo, nel culmine delle premiazioni. E un re ritrovato.