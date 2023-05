Il raid notturno dei ladri Parte la caccia alla banda che ha svuotato sei aziende

di Gaia Papi

Notte agitata quella tra giovedì e venerdì in Casentino. Tre furti sono stati messi a segno in zona Corsalone, nel comune di Chiusi della Verna. Altrettanti, poco dopo, quelli in zona Ferrantina a Bibbiena. In zona Corsalone, ladri si sono introdotti in tre imprese contigue, una ditta di rame, una di tessile e una di demolizioni. Sono passati da una all’altra, da ognuna sono fuggiti "con le tasche piene". Il furto più significativo ha riguardato bobine di rame e utensili. Dalle altre due ditte i ladri sono riusciti a portar via un veicolo, del gasolio e degli utensili. Non tutte le tre ditte erano provviste di allarme, alcuni dei titolari quindi si sono resi conto dell’accaduto solo all’indomani mattina, al momento dell’apertura. A quel punto è partita la segnalazione ai carabinieri di Bibbiena. Gli uomini del capitano Giuseppe Barbato, hanno quindi cercato di ricostruire l’azione. Al momento sono al vaglio le telecamere della zona e delle ditte stesse. Immagini che verranno confrontate con quelle che, in passato, hanno immortalato episodi analoghi avvenuti in zone limitrofe. Ma verranno messe a confronto anche con altri episodi avvenuti nottetempo. Sì, perché nella stesa notte, in zona Ferrantina, altre tre ditte sono state prese di mira dai ladri. In questo caso sono stati scassinati i distributori automatici di bevande e snack riservati al personale.

I carabinieri stanno cercando di capire se c’è un collegamento con gli altri tre furti avvenuti a poca distanza da lì. Colpi di questo tipo erano già stati effettuati in zona Corsalone nel dicembre 2021. Anche questi casi sono sotto la lente di ingrandimento per capire se c’è lo zampino della stessa banda. E’ ancora presto per saperlo.

Le indagini, condotte dalla Compagnia di Bibbiena, stanno andando avanti in modo serrato. I militari stanno raccogliendo informazioni e testimonianze sulle attività svolte nella zona nelle ore precedenti e successive ai furti al fine di individuare eventuali sospetti e ricostruire la dinamica dei fatti.