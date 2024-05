Il quartiere brinda al ritorno in pieno centro

È stato un successo Saione Mob. Domenica, aiutato anche da una giornata primaverile, il quartiere ha fatto il pieno. L’iniziativa, che si è svolta tra via Vittorio Veneto, via Rismondo, via Guelfa, via Trasimeno, Piazza Zucchi e Piazza Saione, è stata promossa da Oxfam Italia e Confesercenti. È stata una giornata di festa e partecipazione che anche quest’anno, per il terzo consecutivo, è riuscito a trasformare un intero quartiere della città in un laboratorio di innovazione sociale, tra iniziative culturali e artistiche, didattiche, sportive e shopping. Sono state tante le iniziative rivolte a giovani e famiglie per tutta la giornata. A partire dal Mercatino delle Pulci che ha portato oltre 200 banchi in tutto il quartiere, e al mercato di beneficenza organizzato dall’associazione Il Velocipede e centro socializzazione Cla, in piazza Zucchi. E poi musica, iniziative culturali, didattiche, ludiche e sportive. Protagonisti: gli istituti scolastici della zona e le tante associazioni del quartiere. Tra i tanti eventi, grande successo, in piazzetta Rismondo, per lo spazio al "FuoriSaione...piazza la coltura!", che ha portato in mostra la ricchezza e la vitalità della cultura indipendente del territorio: la seconda edizione del Saione del libro con stand di scrittori emergenti. "L’obiettivo aveva spiegato Silvia Ciarpaglini, direttrice artistica dell’evento – è prima di tutto festeggiare l’impressionante ricchezza e il capitale sociale che possiede questa splendida comunità, dando voce alla creatività e al lavoro di tutte le realtà, che ogni giorno contribuiscono a darle vita". Obiettivo centrato.