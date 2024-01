Il pugno di ferro e il disagio dei giovani

Un pessimo neologismo la chiama semplicemente malamovida. Quell’incapacità di divertirsi in maniera sana che provoca danni enormi anche in un freddo sabato di gennaio in cui il centro storico di Sansepolcro è rimasto ferito dalla follia e dell’alcol di tre giovanissimi all’alba. L’esasperazione dei cittadini è alle stelle ma al di là delle reazioni "di pancia", il problema necessita di una riflessione meno superficiale. Il vandalismo rappresenta un chiaro sintomo di socializzazione mancata: è evidente che i giganteschi vuoti creati dalle famiglie non vengano colmati dalla scuola e dalla comunità civile. Servono i Daspo urbani, certo, ma serve anche fare prevenzione sugli adolescenti con un nuovo patto educativo.