Il progetto della scuola primaria

CAVRIGLIA

"Chi pianta un albero, pianta una speranza". È con questo messaggio che giunge alla sua terza edizione il progetto dei boschi didattici realizzati da Unicoop Firenze nell’ambito delle proposte educative 20232024 per le scuole toscane. Ieri, in occasione della Festa Nazionale dell’Albero, il progetto ha coinvolto la scuola primaria di Castelnuovo dei Sabbioni, con 30 piante messe a dimora nel giardino dell’istituto. All’iniziativa, oltre ai bambini e agli insegnanti, erano presenti Paola Bonci, assessore del Comune di Cavriglia con delega alla pubblica istruzione, e Carla Bernacchioni, presidente della sezione soci Coop San Giovanni Valdarno. Anche quest’anno le proposte educative di Unicoop Firenze si prefiggono la realizzazione di boschi didattici per trasformare l’area verde intorno alla scuola in un laboratorio di biodiversità: dopo la piantumazione di ieri mattina, il percorso vedrà interagire i bambini della scuola con il bosco, con l’obiettivo di sviluppare una sensibilità sul tema ambientale e di accompagnare la crescita con attività didattiche e ricreative sviluppate dentro questo nuovo spazio verde. "Siamo contenti – hanno commentato il sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni e l’assessore Paola Bonci – che Unicoop Firenze abbia scelto una scuola del nostro territorio per il progetto del bosco didattico. L’amministrazione di Cavriglia, difatti, è da sempre particolarmente sensibile alle tematiche green e, a maggior ragione, quando queste sono rivolte alle nuove generazioni". "Siamo molto felici – ha sottolineato la presidente della sezione soci Coop di San Giovanni Carla Bernacchioni – di partire con il progetto educativo del bosco didattico. insieme ai ragazzi e agli insegnanti abbiamo iniziato a piantare gli alberi che daranno vita alla zona verde che li accompagnerà nel loro percorso scolastico".