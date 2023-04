Il "prof" della scuola dei pastori "Passione e amore per gli animali Ma è anche una vita di sacrifici"

di Sonia Fardelli

Gianluca Sestini, 55 anni, titolare dell’azienda agricola Casa Righi a San Donato di Pratovecchio sarà uno dei docenti della scuola per pastori del Parco che partirà il 22 aprile. Da venti anni ha un allevamento di pecore e da una decina ha cominciato a produrre formaggio: raviggiolo, fresco, semi stagionato, secco e la ricotta di Marisa (in onore della madre) che è una vera eccellenza tanto che una pasticceria casentinese ci fa anche il gelato. "Mio padre e mia madre da piccoli facevano il formaggio – racconta Sestini – poi hanno intrapreso tutt’altre professioni. Mio padre il camionista e mia madre si occupava della cura delle persone. Io ho voluto riprendere questa tradizione e li ho di nuovo coinvolti nella confezione del formaggio. Sono entrambi ultraottantenni, ma mi sono sempre di grande aiuto". Un lavoro, quello, del pastore che nasce dalla passione, ma che richiede tanti sacrifici e soprattutto una particolare attitudine. "Non ci sono giorni di festa – dice Sestini – le pecore vanno munte tutti i giorni: mattina e sera. Ti devi alzare presto, alle cinque, perché i negozi hanno bisogno di avere presto il formaggio per poterlo vendere. Però è un mestiere che mi piace, mi piacciono gli animali e questa vita. Mia moglie lavora in fabbrica. Io a volte lavoro anche venti ore, ma sono sicuro che in fabbrica non reggerei nemmeno quattro ore".

Ai giovani che si accingono a fare la scuola per pastori per aprire poi un’attività propria dà pochi e semplici consigli. "Ci vuole tanta passione e amore per gli animali. Ed anche una moglie o un marito che capiscono quello che stai facendo: che le pecore vanno munte ogni giorno, altrimenti viene loro la mastite. Io per fortuna ho trovato la persona giusta e mi sopporta da una vita". Momenti belli e soddisfazione quando vedi la gente che apprezza i tuoi formaggi, ma anche periodi difficili in cui vorresti mollare tutto.

"Ci sono anche quelli – ammette Gianluca – quando va male qualche parto, quando ci sono mesi e mesi di siccità e le pecore non trovano l’erba. Non si guadagna niente e ti viene davvero da piangere. Ma poi si riparte, come adesso a Pasqua che le cose vanno bene. Io ritrovo subito la carica e l’entusiasmo. E’ più facile che compro altre dieci pecore, piuttosto che smettere con il mestiere di pastore".