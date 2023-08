Il problema che non trova mai soluzione

Gli insegnanti italiani sono tra i meno pagati d’Europa con un divario del 15% rispetto alla media europea e per giunta sono, in media, anche i più anziani dei Paesi Ocse. Se non bastasse, i docenti guadagnano meno di chi, a parità di titolo, lavora nel resto della pubblica amministrazione. Poi, puntuale alla fine di agosto, si ripete il solito teatrino delle cattedre vacanti: circa mille in provincia, gran parte legati al sostegno degli studenti con disabilità: una mancanza di docenti strutturale che riguarda anche i maestri dell’asilo e delle elementari. Insomma, passano gli anni, cambiano i governi ma il problema dei supplenti resta sempre irrisolto. Sbagliando s’impara, ma vale anche per il mondo della scuola?

f.d’a.