Il primo fine settimana da bollino rosso Traffico intenso sul tratto aretino dell’A1

Code e rallenatemnti nel tratto aretino dell’Autosole. Il primo fine settimana di partenze e rientri dalla vacanze ha confermato le previsioni tra i caselli di Valdarno e Valdichiana che da nord a sud incasellano il tratto aretino dell’arteria fra Milano e Napoli.

Ma quest’anno chi si è messo in viaggio per le vacanze estive è anche alle prese con le file, soprattutto nelle grandi città, ad alcune pompe di benzina sulle strade urbane prima di immettersi nelle grandi arterie del Paese, dove si spera di trovare prezzi ancora convenienti. I costi in autostrada hanno già sfondato la soglia dei 2,5 euro in modalità servito, mentre sulla rete urbana ed extraurbana i listini in alcuni casi sono superiori ai 2,3 euro al litro. Secondo un’indagine di Assoutenti, un pieno di benzina, al distributore più caro rilevato, arriva a costare 127 euro. I prossimi bollini rossi per chi parte sono previsti nei primi due week end di agosto, ma anche il 19 e il 26 del mese. A partire dal 15 luglio scorso e fino al 31 agosto è già in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti ogni fine settimana, a partire dal venerdì pomeriggio, comprese le domeniche 3 e 10 settembre dalle 7 alle 22. Autostrade per l’Italia ha messo a punto "un piano di gestione della viabilità che prevede, tra l’altro, la rimozione dei cantieri maggiormente impattanti lungo i principali tratti autostradali affinché tutte le corsie risultino disponibili al traffico nei periodi di maggior afflusso".

Per la giornata di oggi, fino alle 16, e domani alle 22, lo stop alla circolazione per i mezzi pesanti, con massa superiore alle 7,5 tonnellate. Ma il traffico si prevede comunque intenso: nei giorni scorsi l`Anas ha spiegato di aver ridotto di oltre il 65 per cento il numero dei cantieri lungo la rete autostradale.