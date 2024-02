Il prete perseguitato: "Simoni martire vivente"

"Oggi mi permetto di salutare in modo speciale un martire vivente, il cardinale Simoni". Sono state le parole con le quali nella giornata del 14 febbraio, in occasione del Mercoledì delle Ceneri, Papa Francesco si è rivolto al porporato, prima di abbracciarlo fraternamente al termine dell’udienza. Ieri il cardinale Ernest Simoni era ad Arezzo per prendere parte alle celebrazioni in occasione della Madonna del Conforto. Una presenza speciale la sua, che si è unito per l’occasione a Franco Agostinelli, vescovo emerito di Prato, Rodolfo Cetoloni, emerito di Grosseto, Roberto Filippini vescovo di Pescia, all’arcivescovo Riccardo Fontana, Luciano Giovannetti, emerito di Fiesole, e Stefano Manetti, vescovo di Fiesole. Il cardinale Ernest Simoni, della Diaconia di Santa Maria della Scala, infatti ha trascorso parte della propria vita in carcere in Albania.

"Lui, da prete e vescovo, ha vissuto 28 anni in carcere, il carcere comunista dell’Albania, che forse è una delle persecuzioni più crudeli - ha proseguito Francesco - E continua a dare testimonianza. E come lui, tanti, tanti, tanti. Adesso ha 95 anni e continua a lavorare per la Chiesa, senza scoraggiarsi. Caro fratello, ti ringrazio per la testimonianza!".

Simoni venne arrestato nella notte di Natale del 1963, mentre celebrava messa a Barbullush, e confinato in una cella d’isolamento. Era considerato a tutti gli effetti un nemico dell’allora presidente Enver Hoxha che aveva dichiarato l’Albania il "primo Stato ateo del mondo". Di quei giorni ha ancora un ricordo vivido come spesso racconta: le Messe alle 2 di notte in latino o dietro le sbarre con il pane cotto ai fornelli e il vino spremuto dai grappoli d’uva, riuscendo anche a confessare gli altri carcerati, divenendo padre spirituale di alcuni di loro. Solo nel settembre del 1990 arrivò la sua scarcerazione. Appena libero ha confermato il perdono ai suoi aguzzini, invocando per loro la misericordia del Padre.

Oggi, nonostante i suoi 95 anni, il cardinale albanese continua "a lavorare per la Chiesa" come ha avuto modo di sottolineare Papa Francesco che in occasione dell’udienza del Mercoledì delle Ceneri lo ha voluto salutare in maniera affettuosa, sottolineando il suo impegno e la sua fede.

Matteo Marzotti