Il prete-eroe tra i Giusti. Una stele per don Alcide

di Matteo Marzotti

CIVITELLA

C’era anche il sindaco di Civitella Andrea Tavarnesi, ieri mattina ad Agrigento, nella Valle dei Templi. All’interno del parco archeologico si trova il "Giardino dei Giusti". Inaugurato nel dicembre del 2015 questo spazio è nato su iniziativa dell’Accademia degli Studi Mediterranei. Qui, nel corso degli anni, sono state installate alcune stele per ricordare figure come Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, simboli della lotta alla mafia, ma anche Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, l’ufficiale assassinato alle Fosse Ardeatine. Il generale Carlo Albero Dalla Chiesa, oppure don Dino Puglisi, il sacerdote ucciso dalla mafia e Piersanti Mattarella, assassinato da Cosa nostra durante il mandato di presidente della Regione siciliana, e molti altri ancora.

Ieri, dopo un convegno a Casa Sanfilippo, si è tenuta la cerimonia di collocazione delle stele dei 5 nuovi Giusti. Personaggi che l’Accademia di Studi Mediterranei in collaborazione con il Parco archeologico e paesaggistico ha deciso di onorare nel suo singolare "pantheon del bene". Si tratta di Oscar Arnulfo Romero, l’arcivescovo salvadoregno assassinato, mentre celebrava messa, per aver provato a fermare la violenza nel suo Paese, poi canonizzato da papa Francesco. Mohammed V, re del Marocco, sostenitore della decolonizzazione. Ed ancora Giorgio la Pira, tra i principali artefici della Carta Costituzionale, per tre volte sindaco di Firenze e più volte deputato.

Salvo D’Acquisto, il giovane carabiniere che accettò di morire sacrificandosi per salvare la vita di 22 civili condannati da una rappresaglia nazista. Con loro anche don Alcide Lazzeri, il parroco che il 29 giugno del 1944 offrì la sua vita per salvare i propri fedeli dalla furia dei nazifascisti. Ma i nazisti non ebbero pietà: don Alcide nonostante potesse fuggire, rimase con i propri parrocchiani condividendone il destino. Il sacerdote infatti fu ucciso a poca distanza dall’edificio religioso. "È stata una cerimonia molto significativa - racconta il sindaco di Civitella, Andrea Tavarnesi - un riconoscimento davvero importante per ricordare l’esempio di don Alcide a 80 anni da quel tragico evento che ha segnato per sempre la storia di Civitella".