Il pressing su Giani per la corsa in bilico

1 Vincenzo Ceccarelli

Ex assessore regionale, preme su Eugenio Giani perché garantisca comunque la partenza da Arezzo della Freccia per Milano se saltassero i rapporti con l’Umbria

2 Il Governatore

Eugenio Giani insieme al suo assessore ai trasporti è stato investito del caso Freccia Rossa per Milano: che una volta partiva da Firenze, poi da Arezzo e ora da Perugia

3 Enrico Melasecche

L’assessore regionale ai trasporti della Regione Umbria garantisce che il treno veloce per Milano è blindato per due anni: ma intanto non è prenotabile da marzo