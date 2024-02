Il presidente della Regione Eugenio Giani dagli Industriali ad Arezzo

Arezzo, 15 febbraio 2024 – Venerdì 1° marzo il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani sarà ad Arezzo presso Confindustria Toscana Sud.

Tema del vertice con gli industriali aretini saranno le infrastrutture, da sempre al centro dell’interesse di Confindustria Toscana Sud, soprattutto in una fase cruciale per il completamento del tratto aretino della Due Mari e per la scelta dell’ubicazione della stazione Medioetruria, senza dimenticare altre importanti opere strategiche per il territorio come, ad esempio, la realizzazione di depuratori nelle zone industriali.

“L’impegno della nostra struttura nel chiedere alle istituzioni il massimo impegno nel dare risposte concrete alle necessità espresse dal territorio è costante – dice Alessandro Tarquini, Responsabile Delegazione di Arezzo di Confindustria Toscana Sud - l’incontro con il presidente della Regione Eugenio Giani sarà utile per confrontarci ed approfondire alcuni dossier del tema infrastrutture che risultano fondamentali per tutta la provincia aretina”.

All’evento, riservato alle aziende iscritte a Confindustria Toscana Sud, sarà presente anche il Consigliere della Regione Toscana Vincenzo Ceccarelli.