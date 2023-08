Il presepe vivente d’agosto La Verna celebra Francesco

Un presepe ad agosto: quest’anno si festeggiano gli ottocento anni, di quello di San Francesco a Greccio e della Regola Francescana. L’associazione nazionale Città dei Presepi ha infatti pensato di aprire il Festival Francesco 4.0 alla Verna, da oggi al 20 agosto, con una rappresentazione vivente.

L’appuntamento è per oggi alle 16.30 a Chiusi della Verna quando i figuranti del presepe vivente lungofiume di Pescia guideranno proprio nel centro della cittadina nello scenario di Villa delle Rose, la rappresentazione a cui prenderanno parte anche i figuranti del presepe vivente chiusino.

L’evento sarà preceduto dall’arrivo del “lume per la pace nel mondo” prelevato nel 2022 dalla cappella delle Stimmate e del maxistriscione lungo più di un chilometro creato con l’iniziativa “Cuciamo la pace” con apporti e messaggi provenienti da tutta Italia. Inoltre l’associazione nazionale Città dei Presepi e Terre di Presepi, la rete presepiale più lunga d’Italia, hanno invitato i presepisti da tutta Italia ad esporre le proprie natività. Ecco che passeggiando nel bosco del santuario o nel centro di Chiusi troviamo i presepi ecologici a grandezza naturale, in una grotta accanto al celebre Sasso Spicco un’esposizione straordinaria di diorami e presepi dalle regione d’Italia, mentre nella parte antica è stata allestita una via dei presepi tutta da visitare.

Ma è quando scende notte che l’atmosfera natalizia arriva al culmine con l’accensione dalle ore 20 del monumentale presepe di luce allestito sotto il santuario della Verna dai presepisti di Castelfiorentino che hanno utilizzato più di un chilometro di filo luminoso per realizzarlo.