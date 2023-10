Il premio Semplicemente Donna torna ancora al teatro Spina

CASTIGLION FIORENTINO

Si scaldano i motori per l’undicesima edizione del Premio Semplicemente Donna. Gli organizzatori hanno appena annunciato le date: da giovedì 23 a sabato 25 novembre. Tre giorni di eventi, iniziative collaterali e incontri con le scuole. Venerdì 24 novembre alle ore 21, la cerimonia di premiazione si terrà, per il quinto anno consecutivo, al Teatro comunale "Mario Spina" di Castiglion Fiorentino, dove le protagoniste e i protagonisti di questa nuova edizione si racconteranno alla platea prima di ricevere il prestigioso riconoscimento. Ancora non ufficializzati i nomi delle premiate di quest’anno che saranno svelati a breve. "È con enorme soddisfazione che ospitiamo per la quinta volta il Premio Semplicemente Donna nel nostro teatro", spiega l’assessore all’Istruzione e alle Pari Opportunità del Comune di Castiglion Fiorentino, Stefania Franceschini L’incontro delle premiate e dei premiati con gli studenti degli istituti superiori rende unico questo evento che non si esaurisce in una delle solite, seppur piacevoli, simboliche serate di premiazione, ma porta nelle scuole esempi concreti di vita che sono da monito e insegnamento per i nostri ragazzi e futuri cittadini".

La significativa attività di sensibilizzazione contro la violenza, il femminicidio e la discriminazione di genere che, da sempre, il Premio Semplicemente Donna pone in atto, infatti, si focalizza sulle giovani generazioni grazie anche alla terza edizione del Concorso "Giù le mani il diritto di contare" a cui prenderanno parte ben quindici istituti superiori provenienti da tutte e quattro le vallate del territorio aretino. "Gli studenti e le studentesse che incontreranno le nostre premiate avranno modo di conoscere persone straordinarie, ma soprattutto di entrare nel vivo di storie particolarmente toccanti, da cui attingere idee e riflessioni per partecipare al concorso", confermano Angelo Morelli e Chiara Fatai, ideatori e organizzatori del Premio.