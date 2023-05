Il premio Salmi a Musici della Giostra e Sbandieratori

È giunto alla sesta edizione il Premio Mario Salmi che la Brigata degli Amici dei Monumenti di Arezzo dedica ad enti, associazioni e anche ai privati cittadini, che nel tempo si siano distinti per la valorizzazione e la diffusione dei beni artistici, di quelli culturali e folcloristici di Arezzo e della provincia.

Il Premio "Mario Salmi" 2022 è stato assegnato quest’anno ex aequo all’ Associazione Sbandieratori di Arezzo e al Gruppo Musici della Giostra del Saracino, entrambi sodalizi benemeriti della vita socio-culturale cittadina.

La consegna del Premio "Mario Salmi" è in programma per domani lunedì 8 maggio alle ore 18 presso la sede dell’Università dell’Età Libera, ex Caserma Cadorna, in Piazza Fanfani, 9 ad Arezzo.

Nell’occasione il Presidente della Brigata Amici dei Monumenti, Claudio Santori, farà alcune considerazioni sul bando del Saracino e sul cartello di sfida della Giostra.

La cerimonia sarà arricchita da una specialissima sorpresa musicale. L’ingresso all’evento di domani all’Università del’Età libera è libero e gratuito e aperto a tutti gli interessati.