Il premier canta alle nozze Testimone per la Lebole si esibì poi con Apicella "Un pezzo scritto per me"

di Alberto Pierini

"Dovresti cantare tu ma io sono più intonato": è il 28 giugno del 2003 e fa caldo, un gran caldo nella villa Lebole di Molinelli. Intorno una città presidiata, perfino con i cecchini sui tetti al momento del sì di Nicoletta, la figlia di Mario il pioniere e di Carla Giannotti, imprenditori entrambi, una famiglia che ha lasciato il segno sulla storia aretina. Silvio Berlusconi era già premier e il suo arrivo non poteva passare inosservato.

"Per me era un amico prima che entrasse in politica: ha preso qui tante cose belle per le sue ville, da Arcore fino a quelle in Sardegna". Antiquaria, come l’ex marito Cesare Lampronti che sposò quel giorno, un gusto che poi sfociava nello Spazio Lebole di via Margaritone. Ieri, venti anni dopo, la morte di Silvio.

"Il mio affetto ti accompagnerà sempre" scrive su Facebook postando la foto di quel giorno. Lei è in abito azzurro, forse anche in omaggio a lui. E quella favola la ricorda come fosse ieri.

"Una giornata bellissima: io felice per il matrimonio, lui in piena forma". La proposta di farle da testimone l’aveva accettata subito. "Non ci pensò neanche un secondo, malgrado i suoi impegni".

Berlusconi si sarebbe fermato all’Hotel Patio di via Cavour per rinfrescarsi e completare il suo viaggio verso le nozze. Chiese una tisana prima di risalire in macchina, una Audi 8. Non lo fecero passare da via Cesalpino ma addirittura dal Corso, costeggiando la Pieve, sfociando nella piazzetta oggi Madonna del Conforto e da lì in Comune. Dove c’era tanta gente per salutarlo e il mondo della politica in prima fila.

Un salto giù dall’Audi, chissà se con il classico saluto dal predellino, e avanti verso Palazzo Cavallo. Ignora un gruppo di contestatori in un angolo per una stretta di mano al sindaco Luigi Lucherini e all’allora sottosegretario Grazia Sestini. "Ricordo bene quella giornata, tanto sole e una gran festa" racconta ora che ha ripreso la sua attività di in segnante all’Itis.

Quel giorno promise di tornare per la prossima campagna elettorale: ma in realtà sarebbe rimasta la sua unica comparsata aretina, almeno nei panni di presidente del consiglio.

"Dopo le nozze raggiungemmo la nostra villa per il rinfresco" ricorda Nicoletta, in vacanza in Grecia da qualche giorno. E lì avrebbe avuto la sorpresa migliore, perfino più della collana di perle e brillanti in oro bianco che Berlusconi le aveva regalato". "Aveva scritto una canzone per me e ad un certo punto della festa si mise con il suo fedele amico Mariano Apicella a cantarlo". Non senza una battuta. "Dovresti cantarla tu Cesare ma io sono più intonato" sussurrò allo sposo, anche lui antiquario e felice che non gli toccasse l’onere dell’esibizione. Quel pezzo si chiamava "Meglio ’na canzone", in napoletano come era tipico del "duo" Berlusconi-Apicella. Con l’allora premier concentrato come per un discorso in Parlamento. E certo più che al matrimonio.

Quando Lucherini lesse la formula di rito e chiese ai testimoni se l’avevano sentito, Silvio era stato l’unico a non rispondere. Ottenendo un bis dal sindaco al quale finalmente annuì. Pronto comunque alla inevitabile battuta dopo l’annuncio che i due sposi, insieme da anni, erano diventati finalmente marito e moglie. "Certo ci avete pensato bene" commentò in quel 28 giugno di gran caldo.