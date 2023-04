Il precedente da mezzo milione

L’ultimo colpo a un’azienda orafa si era verificato a inizio marzo. Un furto studiato nei minimi dettagli, quello messo a segno alla Jessica Jewels di Ponticino. I ladri hanno sbarrato la strada chiusa che conduce alla ditta tagliando un tronco d’albero di grosse dimensioni con una motosega. Poi, hanno usato una Lancia Y rubata in zona come fosse un’ariete, per sfondare il cancello d’ingresso dell’azienda. Dopo aver forzato anche la porta dell’edificio, sono scappati via con la refurtiva: un bottino vicino al mezzo milione. Il metallo prezioso era custodito in una cassaforte. Anche quella è stata sfondata dalla banda di trafugatori, composta da tre individui coperti da un cappuccio. Una volta fatta irruzione, i ladri sono stati segnalati dalle videocamere interne, che hanno fatto scattare l’allarme intorno alle 2.30 di notte. I vigilantes dell’azienda hanno dunque allertato le forze dell’ordine, ma quando le pattuglie sono arrivate alla ditta era già troppo tardi: i ladri erano fuggiti a piedi con il bottino.