Il Prato diventa un bosco incantato. Città del Natale, torna la pista di ghiaccio

I giorni della meraviglia si avvicinano a passi da gigante. E la città comincia a cambiare pelle. Movimenti al Prato segnalano l’avvio dell’allestimento, ormai imminente. In Piazza Grande dal 6 novembre si costruisce il Villaggio Tirolese, al Prato gli esperti della Fondazione ArezzoinTouì limano i dettagli del piano pensato per ricostruire nel parco storico le atmosfere del Natale. Se il Covid aveva mandato in soffitta la pista di pattinaggio, ora l’attrazione torna con tutti i suoi connotati. Sarà allestita in un’area del parco diversa da quella di tre anni fa e insieme alla ruota panoramica sarà una delle attrazioni clou.

Il leit motiv è la luce, in ogni declinazione. Tutto ruota attorno al concetto di luce che accende la festa, luce che scalda i cuori, luce che stupiscono, e non solo i bambini. L’incanto delle luci, con un piano di illuminazione ad hoc per valorizzare gli angoli più suggestivi, è la cifra di quello che si potrà ammirare nella parte alta del centro, laddove la magia del paesaggio amplificherà quella del Natale. L’antipasto di un menù gettonatissimo dal popolo dei visitatori.

Cresce il numero delle casette in legno: quaranta in tutto, quasi il doppio del 2022. Artigiani protagonisti assoluti, in prevalenza maestri aretini del legno, del vetro e della ceramica (solo alcune tipologie) presenteranno le creazioni lungo l’anello del parco, quasi ad abbracciare la grande ruota panoramica che regala una visione unica della città dall’alto. Tredici postazioni proporranno un viaggio nel gusto ma resta l’artigianato il re del Prato con le sue mille sfumature. "Giocheremo molto con le luci", anticipa l’assessore Simone Chierici, al timone della Fondazione InTour. Magia attraverso la quale riprodurre un bosco incantato nel vialetto che sale verso la Fortezza. Si attraversa con lo sguardo in alto, occhi fissi al cielo di stelle creato con luci ed effetti luminosi artistici. Sarà così anche sugli alberi che come sentinelle delimitano il percorso verso la Fortezza, altro regno di attrazioni da scoprire.

A destra del monumento al Petrarca, si potrà cavalcare con la fantasia ma pure su un cavallo vero, nella Giostra che riporta tutti all’infanzia.

Ma il piano d’azione ha propaggini più pragmatiche. Tra Palazzo Cavallo e la Fondazione, si lavora anche alla logistica e al capitolo servizi, non meno importante dal momento che Arezzo accoglierà per un mese e mezzo migliaia di visitatori. E i target da centrare si chiamano parcheggi ma anche la rete di bagni pubblici per garantire un servizio efficiente. "Potenzieremo i parcheggi anche grazie alla collaborazione con Atam" spiega Chierici. Il riferimento corre anche alla gestione dell’area del parcheggio di Arezzo Fiere da dove partiranno navette di collegamento con il centro storico.

C’è poi un piano allo studio di Lfi. "Treni speciali per la Città di Natale dal Casentino. Testeremo l’esperimento nel primo fine settimana ma l’idea è quello di offrire un servizio in più alle persone che si muovono dalla vallata, in grado di assicurare un collegamento diretto con l’evento di Arezzo e poter contare su treni per il rientro anche in un orario post-pomeridiano. Tutto questo grazie all’impegno dell’amministratore unico di Tft Maurizio Seri", anticipa Bernardo Mennini, alla cloche di Lfi.

Capitolo alberghi: la città è appena uscita da un settembre che ha recuperato il gap di agosto. "Ottobre sta andando bene anche se il dato è parziale. In ogni caso la tendenza è a un incremento del 4-5 per cento sullo stesso periodo del 2022", gongola Chierici pure con una buona dose di prudenza.

Infine i bagni pubblici. Un anno fa sono state oltre quindicimila le persone che ne hanno usufruito tra emiciclo e infopoint. Tra meno di un mese la sfida è lanciata: migliorare.