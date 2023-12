"Il posto del cuore" il Fotoclub Etruria in una mostra

Per il periodo natalizio il Fotoclub Etruria propone una mostra che andrà ad arricchire il calendario del Natale a Cortona. L’esposizione verrà allestita presso Chiostro di Sant’Agostino, in via Guelfa 40, a Cortona e sarà visibile a partire dall’8 dicembre fino al 6 gennaio, tutti i giorni con orario 10 - 18, ad ingresso libero. L’inaugurazione ufficiale è prevista per venerdì 8 dicembre alle ore 18. "Questa mostra racconta la personale visione di quello che è il "Posto del Cuore" di ciascuno dei suoi soci attraverso gli scatti che andrete a vedere. Ma cosa significa "Posto del Cuore"? Il "Posto del Cuore" non è solo una semplice mostra, ma un progetto collettivo grazie al quale ogni singolo socio ha potuto esprimere sé stesso e mostrare quello che è il suo "luogo" più intimo e personale dove ritrova pace e serenità. Il "Posto del Cuore", come ciascun fotografo ha potuto comprendere, è quindi quel luogo fisico o "non luogo" del proprio io, dove ritrovare gioia e tranquillità, dove vedere realizzate le proprie soddisfazioni e sforzi, quel gesto come un abbraccio, quel profumo, quel fido compagno a quattro zampe, quel libro, quella musica, quella persona o qualsiasi altra cosa sia nel vissuto personale e che porta alla felicità.