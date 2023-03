Il ponte Ipazia esce dalla lista nera "Presto anche una ciclopedonale"

di Massimo Bagiardi

Il ponte Ipazia di San Giovanni Valdarno gode di buona salute. Sono questi i risultati delle indagini, condotte lo scorso luglio, su incarico dell’amministrazione comunale, da parte della ditta Tecnoindagini che ha così confermato il "via libera" alla circolazione di pedoni e auto all’interno di questo importante snodo viario che collega il centro città al quartiere Oltrarno. Edificato a fine ottocento, distrutto durante la seconda guerra mondiale e poi ricostruito dopo il conflitto, il ponte "vecchio", come viene chiamato da sempre dall’intera cittadinanza, è stato oggetto di uno studio che ha permesso di reperire informazioni sui materiali assieme ad alcuni dettagli costruttivi dell’opera stessa. Non solo, è stato eseguito un rilievo integrato laser-scanner oltre che una fotogrammetria da drone per ricostruirne sia la geometria che lo stato di conservazione. Un lavoro certosino, insomma, cui il comune di Valentina Vadi ha impiegato risorse per 80 mila euro e nel quale, si legge nella conclusione redatta dal tecnico incaricato, "Che le pile e le spalle paiono di un ottimo stato di conservazione. Anche l’impalcato risulta in buono stato per quanto concerne soletta, estradosso, travi e camere interne. Localizzate presenze di affioramenti di umidità e percolamenti al loro stadio iniziale che sono ancora trattabili con normali interventi di manutenzione che possono prevenirne la progressione".

L’assessore Francesco Pellegrini commenta soddisfatto l’esito degli studi effettuati anche per il futuro progetto di realizzazione della passerella ciclopedonale sull’Arno: "Questo risultato, afferma, oltre ad essere una conferma importante per la sicurezza di tutti i cittadini che ogni giorno attraversano il ponte, rappresenta una solida base su cui poter valutare i possibili scenari progettuali per la realizzazione della passerella ciclopedonale sul fiume Arno.

Grazie alla convenzione fra il Comune di San Giovanni e Autostrade per l’Italia abbiamo a disposizione sei milioni di euro per progettare e realizzare l’infrastruttura per pedoni e biciclette che collegherà, in sicurezza, l’Oltrarno al centro di San Giovanni Valdarno. Alla luce dei risultati delle indagini potremmo valutare anche l’ipotesi di affiancarla alla struttura del ponte Ipazia d’Alessandria". Al momento sono invece in fase conclusiva le verifiche per valutare l’utilizzo rispetto a carichi eccezionali di peso superiore alle 25 tonnellate. Il ponte "Ipazia", pochi giorni dopo la tragedia consumatasi a Genova per il crollo alla vigilia di Ferragosto del 2018 del "Morandi", fu inserito in una speciale lista dei 50 ponti della provincia da tenere d’occhio.