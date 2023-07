Il ponte della Gioconda Vinceti spiega perché

di Marco Corsi

Con le sue tesi ha fatto discutere esperti di tutto il mondo, suscitando enorme interesse, anche perché parliamo del quadro più celebre del grande Leonardo Da Vinci. Lo storico Silvano Vinceti, a seguito di una ricerca articolata, nei mesi scorsi ha annunciato che è il ponte Romito di Laterina quello che il grande artista dipinse nel paesaggio alle spalle della Gioconda e non ponte Buriano, né tanto meno quello medievale di Bobbio, nel piacentino. La discussione che ne è seguita è stata accesissima e stasera Vinceti ne parlerà proprio a Laterina, ospite dell’associazione culturale La Rocca. Esporrà le sue scoperte, nel corso di un convegno dal titolo "I misteri della Gioconda risolti". Lo storico, già autore in passato di altre importanti scoperte sul ritratto più famoso del mondo e presidente del comitato nazionale per la valorizzazione dei beni storici, culturali e ambientali, ha presentato per la prima volta la sua ricerca lo scorso 3 maggio a Roma. La sua convinzione che sia il ponte Romito quello dipinto alle spalle della Monna Lisa ha acceso i riflettori ovunque, con articoli di giornale a livello nazionale ed internazionale. In questi mesi, la notizia della correlazione tra il territorio valdarnese ed il paesaggio raffigurato da Leonardo, in cui Vinceti ha individuato anche le Balze di Castelfranco Piandiscò, è stata diffusa dalle principali testate e tv del mondo, rimbalzando dall’Europa all’America Latina, dall’Australia e Nuova Zelanda agli Stati Uniti, fino ad arrivare in Cina ed Arabia.

Ora l’attenzione torna su Laterina: durante la serata, che avrà inizio alle 21,30 al teatro comunale, Vinceti presenterà documenti e immagini dei risultati della sua ricerca e la conferenza vedrà anche la proiezione del documentario sulla Gioconda realizzato da Mark Soetebier e Massimiliano Ranellucci. Lo storico è fermamente convinto che dietro al quadro esposto al Louvre di Parigi ci sia il ponte etrusco-romano di Laterina. La struttura, nel XV secolo, rivestiva un ruolo di fondamentale importanza nella regione. Collegava le città di Arezzo, Fiesole e Firenze, offrendo un percorso più diretto e permettendo di risparmiare numerosi chilometri di viaggio. In un’epoca in cui i mezzi di trasporto erano costituiti da cavalli, carri e buoi, il Romito rappresentava quindi un’infrastruttura vitale per il trasporto e il commercio. A consolidare la tesi, immagini riprese da un drone, la ricostruzione virtuale del ponte e, aggiunge Vinceti, "documenti storici che certificano come Leonardo in quel periodo risiedesse spesso a Fiesole, presso uno zio prete che si chiamava Amadori o Amadoro".