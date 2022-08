Il Polvarone alle Cascate delle Marmore per la rassegna nazionale del teatro dialettale

Arezzo, 4 agosto 2022 - Alle Cascata delle Marmore è in corso di svolgimento la 9° edizione della Rassegna Nazionale del Teatro Dialettale. Iniziata lunedì 1 agosto nel Parco del Belvedere Superiore di Marmore per 10 giorni si esibiranno le migliori compagnie teatrali amatoriali provenienti da tutta Italia che porteranno in scena commedie in vernacolo di autori contemporanei, autori noti e giovani talenti. Sul palcoscenico 10 compagnie di Vernacolo, frutto di una selezione di 37 spettacoli a livello nazionale. Tra queste, unica rappresentante della Toscana, c’è la Compagnia del Polvarone con la sua ultima commedia SANBUSA’. Inutile dire che c’è grande soddisfazione nel gruppo guidato da Roberta Sodi per questo riconoscimento a livello nazionale. L’appuntamento di Marmore è considerato uno dei più importanti e prestigiosi del Teatro Dialettale.

Ha il Patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Umbria, del Comune di Terni e della UILT nazionale e da sempre sostiene l’importanza del Vernacolo. In particolare come sottolineato in conferenza stampa da Manola Conti, Presidente della Pro Loco Marmore, che organizza la Rassegna: il Vernacolo è un patrimonio culturale da tutelare. Perché da sempre è vicinissimo alla vita quotidiana e verace della gente e rappresenta una diversità di radici storiche, di culture, di esperienze umane che non deve andare perduta. La Rassegna delle Marmore in particolare vuole sottolineare il legame intimo tra il Vernacolo e il territorio, le capacità espressive, i contenuti comici, poetici e ironici che si ritrovano nei testi teatrali in vernacolo che hanno radici antichissime e da sempre un ruolo di rilievo nelle arti performative italiane.

La Compagnia del Polvarone sarà in scena Sabato 6 agosto alle 21 e insieme a parenti ed amici si tratterrà nella splendida cornice delle Parco del Belvedere Superiore nelle giornate di sabato e domenica. D’obbligo nella giornata di domenica una visita alle Cascate, una delle più alte d’Europa e nei bellissimi borghi della provincia ternana.