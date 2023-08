Il Polifonico lascia il Petrarca I cori fra chiese e auditorium

di Claudio Santori

Ritorna dal 22 al 26 di agosto, il Concorso Polifonico Internazionale Guido d’Arezzo, giunto all’edizione numero 71. È il primo interamente organizzato e gestito dal nuovo direttore artistico, il maestro Luigi Marzola, e presenta i tratti della più genuina tradizione. È la differenza fra lo stile di Marzola, che con metafora artistica potremmo definire "dorico" e quello che era lo stile di Lorenzo Donati, definibile come "corinzio", caratterizzato da quella specie di horror vacui che riempiva ogni momento della giornata, dall’alba a notte fonda, con tutta una serie di deliziosi intermezzi e sfiziosi siparietti che facevano coabitare il Polifonico con il Festival.

Luigi Marzola è dunque ritornato alle pure radici degli anni d’oro della manifestazione aretina: la "cornice" è ritornata cornice (un coro di apertura, un convegno e la serata del popolare) mentre il "quadro", cioè il concorso, è tornato al centro della scena, con ben tredici cori provenienti da tutto il mondo a contendersi il gran premio Città di Arezzo.

Ecco i concorrenti: coro Hots Abesbatza, Paesi Baschi (Spagna); coro The Archipelago Singers Tangerang Selatan (Indonesia); coro Vu-Kammerkoor Amsterdam (Paesi Bassi); coro da Camera di Torino; coro Musicanova Roma; coro Palawan State University Singers Puerto Princesa City (Filippine); coro de Dones de la Universidad de Ia Islas Baleares Palma di Maiorca (Spagna); coro Feminino do Conservatório do Vale Sousa Lousada (Portogallo); coro Rondo Vocal Ensemble Breslavia (Polonia); coro Evoke Londra (Regno Unito); coro Academic Choir Lund (Svezia); coro New Dublin Voices Dunboyne Meath (Irlanda); coro Youth Choir Madrid (Spagna).

Cinque, come sempre le categorie: quella rinascimentale quest’anno è interamente dedicata al grande compositore elisabettiano William Byrd nel 400° anniversario della morte. Luoghi della manifestazione saranno San Domenico e San Michele (i concerti), il Teatro Pietro Aretino (il convegno sulla coralità contemporanea a cappella) e la Fortezza dove avrà luogo il “Popolare”.

Novità assoluta: tutte le competizioni e la cerimonia finale avranno luogo all’Auditorium Guido d’Arezzo in via Spallanzani (Caurum Hall) opportunamente aggiornato nell’acustica.

Definitivamente dietro la lavagna il Teatro Petrarca: peccato.