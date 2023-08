Il poker di Orientoccidente Hendel-Noferi-Brogi-Odori

Terzo appuntamento per il Festival Orientoccidente a Loro Ciuffenna, ripercorrendo itinerari fra letteratura, musica e memoria. Oggi domenica 6 agosti, alle ore 17.30, presso la Filanda verrà presentato il nuovo libro di Marco Noferi, con la musica dal vivo di Orio Odori, i racconti di Enzo Brogi, i disegni proiettati di Sergio Staino e le letture di Paolo Hendel, naturalmente alla presenza dell’autore. Il libro, pubblicato dalle Edizioni Aska con la prefazione di Francesco Guccini, si intitola "Avanti popolo è primavera! Esercizi vegetali per la rivoluzione", e raccoglie le lettere dalla campagna toscana spedite da Noferi e pubblicate, all’allora direttore de l’Unità Sergio Staino, tra il 2016 e il 2017, gli anni della chiusura del giornale fondato da Antonio Gramsci. Sono pagine di riflessioni, malinconie e arrabbiature, accompagnate dai disegni proprio di Staino. E’ il diario di una vita di agricoltura attraverso le stagioni e la profondità di argomenti del filosofo, l’intellettuale militante e l’antica sapienza del contadino che conosce la terra e le sue tradizioni, gioisce per i frutti e le sementi, teme le ingerenze di un clima avverso e, soprattutto, si indigna per la concorrenza sleale di un’agricoltura massificata, per i guadagni che spesso non ripagano la fatica e l’amore verso un lavoro che resta fondamentale. In questi spontanei e profondi scritti di Marco, intellettuale contadino, c’è quasi una confessione e uno sfogo, vergati in una bella lingua antica e affascinante, colma di toscanismi. Un mondo che in qualche modo si è perso e che Noferi, invece, vive e fa rivivere.