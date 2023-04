Il Pnrr premia Pieve e Badia Ecco i progetti da due milioni

di Claudio Roselli

"Di tutte le proposte presentate, ritengo che la vostra sia la più completa e interessante". Così Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, si è espresso ieri mattina sul conto di Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda, i due Comuni della Valtiberina che assieme a CasermArcheologica hanno redatto "La repubblica delle foreste – custodi dell’Alpe della Luna", il progetto che si è aggiudicato il bando del Pnrr per un importo di due milioni e 80mila euro. La conferenza stampa si è tenuta nella Sala Rossa della presidenza della giunta regionale ed è stata una sorta di "premio" simbolico conferito alle due municipalità fra le 17 della regione che hanno beneficiato dei fondi. Non solo: Pieve e Badia sono un esempio da seguire, perché sono state le prime a diventare operative negli ambiti scelti del turismo, della cultura, dello sport, della comunicazione e delle nuove imprese, con tanto di assunzioni. E Giani ha insistito sulla grande risorsa costituita proprio dai piccoli Comuni, modello dello sviluppo del "museo diffuso" di una Toscana che non può e non deve guardare soltanto ai grandi centri. "L’obiettivo da sempre perseguito di restituire centralità ai Comuni delle aree interne, riportando demografia e attrattività turistica, trova nel progetto del Pnrr una grande opportunità alla quale non dobbiamo rinunciare – ha dichiarato Claudio Marcelli, sindaco di Pieve Santo Stefano – e soprattutto dobbiamo dimostrare di saper "mettere a terra" in maniera efficiente ed efficace le risorse che ci sono state assegnate". Anche il collega Alberto Santucci di Badia Tedalda è della stessa opinione: "Dobbiamo dare le risposte nei tempi prefissati, tanto più che io sono il sindaco del Comune capofila, ma sono certo che il problema non si porrà per la serietà che tutti stiamo mettendo. Abbiamo usufruito di una prima tranche di 208mila euro ciascuno; il rispetto delle tempistiche e delle scadenze diventa fondamentale, con assieme la rendicontazione degli interventi, altrimenti gli altri soldi non arriveranno. Abbiamo allora acquistato a Badia le prime attrezzature per il centro visite e affidato i lavori del sentiero del Raggiolo per il collegamento sia in bici che a piedi fra piazza Bonafede e la zona delle scuole e dei campi sportivi; inoltre, è già esecutivo il progetto per la riqualificazione dell’ex mattatoio, che diverrà centro riservato all’arte e alla cultura e acquistato attrezzature e arredi per la sezione montessoriale della scuola Voluseno".

Anche a Pieve Santo Stefano i cantieri sono da tempo al lavoro: a lato del cimitero urbano è quasi completata la realizzazione di un campo scuola per imparare ad andare in bicicletta e soprattutto in e-bike, simulando situazioni che si possono trovare quotidianamente nei nostri insieme a una "club house" per altri tipi di attività, ma anche la palestra a cielo aperto. L’altro progetto riguarda l’installazione di colonnine - in parte ci sono già - per la ricarica, ma anche un collegamento ciclopedonale lungo il Tevere; attenzione poi all’archivio diaristico e pure a uno dei prodotti caratteristici come il Tortello di Pieve per arrivare ad una commercializzazione tutto l’anno. Sono in arrivo le relative cucine. È la dorsale dell’Alpe della Luna che in qualche modo unisce i due territori nel progetto: i boschi di Viamaggio, all’insegna di un turismo più sostenibile legato principalmente al mondo della natura e delle biciclette.