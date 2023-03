Il più grande corteo storico Aprono i nostri Sbandieratori

Le vie e le piazze principali della città, quelle in cui di solito sfila il corteo della manifestazione più importante la Giostra del Saracino, faranno posto per tre giorni alle rappresentative storiche provenienti da tutta la regione. Gli appuntamenti del Capodanno dell’Annunciazione, entrano nel vivo da domani con l’accoglienza in piazza Grande che proprio la Giostra del Saracino riserverà alla delegazione toscana, ma gli eventi andranno avanti anche nelle giornate di sabato e domenica.

Sabato il grande Corteo del Capodanno dell’Annunciazione parte alle 16,15 da via Roma, per poi sfilare per le vie del centro. Alle 17.30 lo schieramento finale delle rappresentative sarà sul sagrato della Cattedrale lungo via Ricasoli, alle 18 in piazza della Libertà spazio ai saluti istituzionali.

Secondo il programma stabilito dall’amministrazione comunale i gruppi storici aretini apriranno il corteo: Sbandieratori della Giostra del Saracino in testa, poi Signa Arretti e Gruppo Musici.

Domenica dalle 15,30 ci saranno invece solo le esibizioni dei gruppi storici provenienti da tutta la Regione nelle piazze: da Sant’Agostino a piazza Risorgimento passando per piazza San Jacopo.

Il maestro intagliatore papà delle lance d’oro Francesco Conti per settimane è stato al lavoro nella sua bottega di via Mazzini: "Ho preparato uno scettro come quello del Maestro di campo dedicato all’evento, dono alla delegazione della Regione - spiega Conti - con una speciale testa di cavallo realizzata in argento". Il registra di Giostra Enrico Lazzeri ha messo a punto il palinsesto che vedrà coinvolte le varie rappresentanze cittadine dai Musici agli Sbandieratori.

"Gli Sbandieratori- dice Stefano Giorgini direttore tecnico del gruppo - hanno messo a punto un programma dedicato all’evento. Parteciperemo domani sera all’accoglienza della delegazione in piazza Grande e sabato apriremo il corteo storico per le vie della città fino alla schieramento in Cattedrale lungo via Ricasoli. Domani sera faremo una piccola esibizione in piazza Grande insieme ai Musici.

Sabato dopo la sfilata per le vie del centro faremo un’esibizione una volta arrivati sul sagrato del Duomo. In programma volteggi e movimenti come si vedono durante la sfilata di Giostra. Sarà un bel momento, una concentrazone di gruppi storici così nunerosa non si era ma vista ad Arezzo".

