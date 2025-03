Il pioniere della Fiera apre la sua casa a ingresso gratuito

Grazie al contributo ricevuto dal Consiglio Regionale della Toscana la Fondazione Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, in occasione della Festa della Toscana propone a partire da questa settimana il percorso didattico gratuito Opere d’arte che parlano di personaggi geniali, attivo per tutte le scuole per i prossimi mesi. Gli studenti, grazie a modalità di racconto innovative e con il contributo anche dell’intelligenza artificiale, potranno scoprire dipinti, oggetti e libri che raccontano le vite, le opere e le scoperte scientifiche di alcuni personaggi illustri toscani che grazie al loro talento e genialità hanno dato un contributo innovativo all’arte e alla scienza del nostro Paese. Tra i tanti Giorgio Vasari, Galileo Galilei, Francesco Redi, Pietro Benvenuti e Giovanni Fattori. I docenti potranno, contattando Casa Bruschi e prenotando in anticipo, condividere l’articolazione della visita e i contenuti più appropriati ai programmi scolastici e all’età degli alunni per una visita esclusiva e appositamente studiata. Per il prossimo fine settimana di Fiera Antiquaria, la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi offre occasioni speciali per scoprire le collezioni. Stamani alle 11 è prevista la visita guidata Scienza, genio e curiosità compresa nel prezzo del biglietto. Domani, Casa Bruschi prevede l’intera giornata ad ingresso gratuito.