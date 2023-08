Il piano salva-spesa solo a ottobre

Dal 1° ottobre entrerà in vigore anche ad Arezzo il piano salva-spesa: fino al 31 dicembre una serie di prodotti di prima necessità saranno offerti a prezzi calmierati nei negozi, super e ipermercati aderenti all’iniziativa. Ma in calce alla protocollo di intesa sottoscritto al ministero delle Imprese e del made in Italy ci sono solo le firme delle associazioni della distribuzione moderna, del commercio, delle farmacie e parafarmacia.

Cna Agroalimentare ha affermato di essere disponibile da subito a collaborare purché gli strumenti vengano cercati all’interno di un tavolo unico che coinvolga l’intera filiera nazionale. Anche Confartigianato ha manifestato "piena disponibilità" al confronto e al coinvolgimento nelle attività del governo per quanto riguarda le imprese rappresentate nei settori dell’alimentazione e dei servizi alle persone e alla comunità. Intanto sono iniziati i lavori per capire come funzionerà in concreto l’iniziativa.

L’effetto inflazione colpisce anche “l’italianità” nel carrello della spesa, ovvero il cibo ed il vino che evidenziano in etichetta la loro origine made in Italy, perdono appeal nelle vendite. E si compra di meno ma si spende sempre di più sugli scaffali di supermercati e ipermercati.