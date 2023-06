Il piano per Castelnuovo in tour Il progetto fa da richiamo ai turisti

Il progetto di rinascita di Castelnuovo d’Avane fa il giro d’Italia. Il sindaco di Cavriglia, nella settimana che è appena trascorsa, ha presentato l’intervento di recupero del borgo fantasma portandolo fuori dai confini toscani per farlo conoscere al resto dello stivale. Domenica, infatti, Leonardo Degl’Innocenti o Sanni ha preso parte alla Consulta dei distretti del cibo che si è svolta nella città di Matera. E la missione in terra lucana pare abbia dato i suoi frutti: "Oltre ad aver nuovamente illustrato step, dettagli e finalità del progetto di rinascita dell’Antico Borgo di Castelnuovo d’Avane – ha fatto sapere il primo cittadino in un post su Facebook – collocandolo nel più ampio disegno di trasformazione di una terra, quella di Cavriglia, è stata questa anche l’occasione per introdurre l’idea di inserire all’interno del borgo la sede del Centro Studi del Distretto Nazionale dei Cibi". La proposta è stata così lanciata alla platea di soggetti presenti "a dimostrazione dell’interesse che il progetto di rinascita del borgo sta suscitando e delle molteplici occasioni di sviluppo, occupazione e scambio interculturale che ad esso sono collegate". Un tassello importante che potrebbe arricchire l’operazione finanziata con ben 20 milioni di euro di risorse Pnrr e che dovrà vedere la luce entro il 2026.

Ma non finisce qui. Sanni nei giorni precedenti si è recato anche nel Lazio per partecipare al convegno "Piano Borghi – Il rilancio dei territori" nella frazione di Trevinano, comune di Acquapendente, in provincia di Viterbo. Il piccolo centro di 140 anime condivide lo stesso destino di Castelnuovo d’Avane, in quanto è aggiudicatario per il Lazio dei fondi per il recupero dei borghi in via di estinzione messi a disposizione dal Next Generation Eu. E’ stata l’occasione per analizzare l’iter di realizzazione degli interventi e per un confronto sulle criticità che possono emergere da oggi fino al completamento degli obiettivi. Al meeting sono intervenuti, oltre ai rappresentanti delle istituzioni, importanti realtà socio-economiche e stakeholders nazionali interessati ad investire sul territorio. Il sindaco ha illustrato tutti i passaggi che il comune seguirà in sinergia con Regione Toscana e Promo Pa da adesso fino al 2026, termine tassativo per la realizzazione e ultimazione del progetto che darà nuova vita al paese abbandonato.