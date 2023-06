Il piano di Kevin Chen Concerto a Casa Bruschi

L’ultimo concerto del periodo estivo della XVIII Stagione Concertistica Internazionale organizzata dalla Fondazione Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, si terrà stasera alle 21 e avrà come protagonista il pianista canadese Kevin Chen, stella luminosa della nuova generazione, che guiderà la scena musicale mondiale dei prossimi decenni.

"E’ difficile parlare di un pianista del genere senza incorrere in iperboli - dice il direttore artistico Maestro Roberto Pasquini - Talvolta nella vita accade di avere a che fare con un talento assoluto, qualcuno che fin dalla più tenera età ha manifestato doti eccezionali. Kevin ha solo 18 anni e ha già composto più di 100 sinfonie e un concerto per pianoforte e ha vinto una tale quantità di premi internazionali da rendere perfino difficile ricordarli tutti. Ma quello che stupisce di questo ragazzo è la naturalezza e la maturità musicale che alla sua giovane età sembrano sgorgare come un miracolo dalle sue mani". Kevin Chen nasce nel marzo del 2005 e a 13 anni è entrato nella lista dei 30 migliori musicisti canadesi sotto i 30 anni stilata dalla Cbc Music. Vive a Calgary, in Canada, dove studia con Marilyn Engle. Ha già partecipato a molti concorsi internazionali famosi. Il giovane pianista per il concerto alla Casa Museo Ivan Bruschi eseguirà musiche di Scarlatti, Haydn, Scriabin, Liszt. L’esibizione chiuderà una giornata importante per la Fondazione Ivan Bruschi che oggi alle 18 inaugurerà il nuovo allestimento permanente Da Pontormo a Fattori. Le stanze dell’arte. Un rinnovato percorso museale, opere dalle collezioni Intesa Sanpaolo. Prossimo concerto il 20 ottobre alle 21 con Alim Beisembayev.