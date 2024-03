Il pianista top. Sokolov suona i grandi classici

Il maestro del piano Grigory Sokolov arriva al teatro Petrarca di Arezzo. Questa sera sul palco del teatro aretino sarà protagonosta una leggenda vivente della classica. Sokolov, alle 20.30 proporrà un recital su composizioni di Bach, Chopin e Schumann. Si tratta di un nuovo appuntamento della Stagione Concertistica Aretina diretta dal maestro Giovanni Andrea Zanon. Un preludio dell’attesissimo incontro con Katia Ricciarelli, giovedì alle 15 alla CaMu in piazza Grande con il concerto finale della masterclass dedicata all’interpretazione da lei tenuta nell’ambito del progetto Le stanze dell’opera, percorso di formazione al mondo della lirica con docenti d’eccezione e la direzione artistica del baritono Mario Cassi.

Tornando a stasera, il nome di Grigory Sokolov richiama subito le celebri interpretazioni poetiche del Maestro russo che prendono vita durante l’esecuzione con un’intensità mistica, scaturendo dalla profonda conoscenza delle opere che fanno parte del suo vasto repertorio. Tra gli amanti del pianoforte è ampiamente considerato uno dei massimi pianisti di oggi, artista ammirato per la sua introspezione visionaria, la sua ipnotica spontaneità e la sua devozione senza compromessi alla musica. In programma per Arezzo l’esecuzione dei Quattro duetti, Bwv 802-805 e della Partita n.2 in do minore, Bwv 826 di Johann Sebastian Bach, per proseguire attraverso il repertorio romantico con le Mazurche op. 30 e op.50 di Frédéric Chopin. Chiudono il concerto le Scene della foresta (Waldszenen) Op. 82 di Robert Schumann.

Sokolov ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di cinque anni; due anni dopo ha iniziato gli studi con Liya Zelikhman presso la "Central Special School" del Conservatorio di Leningrado. Ha continuato a ricevere lezioni da Moisey Khalfin al Conservatorio e ha tenuto il suo recital di debutto nella sua città natale nel 1962. Il suo talento è stato riconosciuto nel 1966 quando, a 16 anni, è diventato il musicista più giovane a ricevere la medaglia d’oro all’ "International Tchaikovsky Competition" a Mosca. Si è esibito a lungo come solista in concerto con orchestre di altissimo livello, prima di decidere di concentrarsi solo sull’esecuzione solistica.