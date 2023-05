Il pianista Edoardo Fulginei Riganti in concerto

Il pianista Edoardo Fulginei Riganti, vincitore nel 2021 della Sezione "Paola Baschetti" al 21° Concorso Internazionale Pianistico "Maria Giubilei", sarà il protagonista del prossimo concerto del ciclo "Musica al Centro" organizzato dal Centro Studi Musicali della Valtiberina. L’appuntamento è per oggi domenica 14 maggio alle 17,30 presso l’Auditorium di Santa Chiara a Sansepolcro, la stessa sala dove nel settembre 2021 fu decretata con verdetto unanime della giuria la vittoria del giovanissimo pianista che allora aveva solo 17 anni. La stessa sala nella quale in settembre si terranno le fasi finali della nuova edizione del concorso che sta per prendere il via a partire dal mese di giugno con la preselezione online. A dispetto della sua giovane età il pianista umbro si è già affermato in oltre 30 concorsi tra nazionali e internazionali e ha tenuto una miriade di concerti in Italia e all’estero sia come solista che con svariate orchestre. Oggi proporrà un programma importante e di grande impegno comprendente la sonata "Les Adieux" di Beethoven, gli studi op.25 di Chopin e i 3 movimenti da Petrushka di Stravinskij. Il concerto è realizzato in collaborazione con gli Amici della Musica e il Concorso Maria Giubilei che vede la Fidapa Altotevere a fianco del Centro Studi Musicali della Valtiberina nell’organizzazione. L’ingresso è gratuito.