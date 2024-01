"Il perturbante dietro l’angolo" le opere di Luca Matti da Rosy Boa

Prosegue fino al 29 febbraio la mostra alla galleria Rosy Boa di via Cesalpino ad Arezzo che rilancia il suo progetto di valorizzazione dell’arte contemporanea promuovendo l’esposizione delle opere di Luca Matti, pittore e scultore fiorentino appassionato di animazione, fumetto e illustrazione. La mostra costituita da oltre 70 opere è la più completa ed esaustiva occasione per apprezzare opere su tela e sculture realizzate con camere d’aria o vere e proprie sperimentazioni anatomiche in legno mai esposte in precedenza. "Il perturbante dietro l’angolo" è una mostra caratterizzata dal disegno e da lavori pittorici – quasi tutti monocromi – che riproducono su diversi formati e a grandi dimensioni ciò che è il disegno per l’artista, ovvero fonte di ispirazione, matrice stilistica e strumento di vera e propria registrazione del pensiero. In occasione della mostra Rosy Boa ha presentato inoltre un libro dal titolo Collassi che ne racconta il filo conduttore e costituisce una diversa e più intensa tipologia di catalogo del pensiero creativo dell’artista prima ancora che della mostra. Tra le sculture inedite sarà possibile vedere alcune strutture modulari ataviche e altre pseudo concettuali realizzate sia in legno che con la plastica e le camere d’aria, nate da un’immagine disegnata sempre rigorosamente di colore nero e puntualmente registrata nel libro che si presenta come intimo e confidenziale dialogo tra visitatore e artista e non un semplice schedario della mostra. Le opere pittoriche trovano infatti un corrispettivo progettuale nei disegni e nelle narrazioni distopiche presenti nel libro. Il perturbante della dimensione metropolitana e i futuri scenari di crollo nervoso planetario, sono allestite nei diversi spazi della galleria a costruire un percorso concettuale di ricercata espressività. Installazioni che si presenteranno con una forte dose di teatralità e iconicità così evidenti da rendere ancora più forte e immediata la velocità comunicativa del suo disegno e del suo pensiero.