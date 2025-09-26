Il Perdono entra nel vivo. Bancarelle e spettacoli animano Terranuova

Con la presentazione delle associazioni sportive del territorio ha preso ufficialmente il via l’edizione 411 della Fiera del Perdono di Terranuova. Ieri sera in Piazza della Repubblica e Via Roma hanno sfilato le principali realtà del comune come il Terranuova Traiana, il Terranuova Basket, la New Volley Terranuova, Il Pallaio, l’Asd Atletica Terranuovese, l’Asd La Coccinella, la Ginnastica Terranuova, l’Associazione Pesca Sportiva, l’Asd Cicogna, il Gruppo sportivo Montemarciano, l’Asd Malva, l’Asd Penna, l’Asd Terranuova Zona Franca in un gustoso antipasto della kermesse che da oggi fino a Martedì 30 settembre proporrà il consueto ricco calendario di eventi che richiamerà espositori e visitatori da ogni parte della Toscana e anche al di fuori del Granducato.

Un appuntamento che rinnova il legame della comunità con una tradizione secolare e conferma, al tempo stesso, tanti eventi che spaziano dalle celebrazioni religiose nella Pieve di Santa Maria assieme a spettacoli, mostre ed esposizioni dedicate all’artigianato e alla cultura per non dimenticare i concerti, il grande Luna Park per piccoli e non per poi concludere gli eventi con il classico spettacolo pirotecnico. Non può di certo mancare lo sport, nella fattispecie una classica per questa festa come la gara ciclistica di carattere internazionale "Ruota d’Oro – Gran Premio Festa del Perdono", che porterà martedì nella cittadina amministrata da Sergio Chienni atleti e appassionati da tutta Italia e dall’estero.

La novità di quest’anno lo spazio tematico denominato "la fortuna di essere qui", allestito in Piazza Adige per tutta la durata della manifestazione nel quale sì ospiteranno incontri, tavole rotonde, Cooking show assieme ai laboratori di cucina in collaborazione con Sicrea e Gola Gioconda che faranno, poi, da cornice, alla partecipazione del mercato dei produttori di Montevarchi assieme al distretto rurale biologico del Valdarno di sopra e della condotta Slow food Valdarno. Come non ricordare l’ampia area per bambini allestita all’Oratorio di San Benedetto e, ulteriore novità di questo 2005, una mostra di bici d’epoca realizzata in collaborazione con il museo del ciclismo Gino Bartali di Firenze.

Non mancheranno momenti di spettacolo e tradizione popolare, come la gara del "Fischio d’Oro", competizione unica nel suo genere che vedrà al lunedì protagonisti i campioni europei di imitazione del canto degli uccelli. La Fiera del Perdono è patrocinata da Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Diocesi di Arezzo e Camera di Commercio Arezzo-Siena, per chi volesse consultare il programma completo lo può fare grazie al nuovo sito festaperdonoterranuova.it all’interno del quale si può trovare tutto e di più dell’edizione targata 2025.