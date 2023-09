Il Perdono di Terranuova fa il pieno di gente

Con il classico spettacolo dei fuochi d’artificio, si è conclusa martedì sera l’edizione numero 409 del Perdono di Terranuova Bracciolini. Una kermesse che, come ogni anno, ha richiamato attorno a sé un grande successo. Trecento espositori, trentacinque giostre all’interno del Luna Park, venti associazioni presenti assieme ad iniziative per l’intrattenimento per i più piccoli. Tutto questo con oltre 100 addetti alla sicurezza ogni giorno con personale sanitario e Stewart che hanno fatto registrare nella cinque giorni di festa un nuovo e importante riscontro in fatto di presenze, aiutati anche dal bel tempo che è stato fedele alleato. Il ringraziamento da parte del primo cittadino Sergio Chienni: La 409esima edizione della nostra Fiera è stata un successo di pubblico - ha affermato il primo cittadino -. Ringrazio tutta la struttura comunale, l’assessore Barbuti e la ProLoco di Terranuova che hanno lavorato con dedizione per offrire alla nostra comunità un Perdono così partecipato. La presenza di tante associazioni ha impreziosito la Fiera, sottolineando un tratto identitario della nostra città. Come sempre un contributo prezioso è stato dato dalla Prefettura, dalla Questura, dalle forze dell’ordine e da tutto il personale incaricato alla sicurezza". Gli fa eco il presidente della Pro Loco Emanuele Cerri: "I numeri delle presenze quotidiane, i tantissimi espositori e l’attesa che caratterizzava anche questa edizione - ha detto - hanno reso l’organizzazione della Fiera complessa ma gratificante. Un risultato che ripaga la complessità della macchina organizzativa perché rimarca quanto questa festa sia la festa di tutti".

Massimo Bagiardi