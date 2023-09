Il Perdono ai blocchi di partenza. Cinque giorni e 300 espositori. Nuove regole per il pubblico

Meno uno. Il conto alla rovescia sta per scadere ed è già sui blocchi di partenza il Perdono più atteso dell’anno, quello di Terranuova Bracciolini che domani alza il sipario dell’edizione numero 409. Ad inaugurare i festeggiamenti, questo giovedì alle 21 in piazza Liberazione, sarà lo spettacolo a ingresso gratuito "Fiabe Jazz- Cenerentola Rock!" curato dall’associazione culturale Kanterstrasse. Da venerdì poi apertura del luna park, inaugurazione della Mostra Mercato Valdarno espone e, alle 20, i tradizionali tre botti inaugurali che sanciscono da sempre l’avvio della kermesse in grado di calamitare nella città di Poggio migliaia e migliaia di visitatori. E proprio per garantire che tutto fili per il verso giusto il sindaco Sergio Chienni ha emesso le ordinanze su sicurezza e commercio in sede fissa. Dal 22 al 26 settembre, quindi, nell’abitato del capoluogo, invaso da un esercito di circa 300 espositori di qualunque categoria merceologica, saranno messi al bando contenitori di bevande, alcolici compresi, in vetro e lattine di alluminio e il provvedimento abbraccia la totalità dei punti vendita, anche quelli presenti in via temporanea solo nei giorni della festa, e non sfuggiranno alla regola neppure i distributori automatici. Resta inteso che il veto non vale per chi si servirà al bancone o si accomoderà ai tavoli di locali e stand per spuntini, pranzi e cene. In tutti gli altri casi le bibite potranno essere vendute soltanto se in bottigliette di carta, plastica leggera o materiali simili, purché privi del tappo di chiusura. Un altro divieto riguarda l’introduzione nei luoghi degli eventi di valigie, trolley, bombolette spray, in primis quelle urticanti, e altri oggetti che potrebbero risultare pericolosi per l’incolumità propria o dei visitatori oppure danneggiare le infrastrutture della manifestazione.

Disposizioni dettate dal buon senso per la riuscita migliore possibile della maxi – fiera e tutto ciò in considerazione dell’alta affluenza prevista ai vari appuntamenti. Tornando agli esercenti in sede fissa potranno esporre le proprie merci anche sul marciapiede davanti ai negozi, ma senza utilizzare gazebo, ombrelloni e altre strutture che prefigurino di fatto un’attività commerciale su area pubblica. Massima attenzione inoltre nella prevenzione degli incendi. Come prevede l’apposita circolare del dipartimento dei Vigili del Fuoco ogni punto di street food che utilizza il gas per cucinare non potrà avere più di 75 chili di Gpl. Sostanza che sarà interdetta in piazza Liberazione, la zona deputata ad ospitare gli spettacoli. "No" infine all’uso di dispositivi mobili per la produzione di energia elettrica.