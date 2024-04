Il Pd si spacca anche su Mandò. Candidato a sindaco da Piandiscò viene respinto da Castelfranco

"Non sappiamo ancora cosa faremo, ma sicuramente non sosterremo Massimo Mandò". Si fa incandescente il clima elettorale a Castelfranco Piandiscò. Con queste parole il gruppo consiliare dei Democratici per il Comune ha dunque formalizzato una spaccatura che sarà difficile ricomporre. Mercoledì scorso i consiglieri Michele Rossi e Giancarlo Vecchi hanno convocato un’assemblea pubblica alla sala consiliare di Castelfranco per tracciare un resoconto di fine mandato e per mettere a disposizione della collettività una serie di proposte programmatiche in vista delle prossima tornata elettorale.

Durante la serata sono state illustrate le promesse elettorali mancate del sindaco uscente Cacioli ed è stata giudicata insufficiente la candidatura di Mandò, ratificata dai soli iscritti Pd di Pian di Sco. "Non è stato fatto niente per la ex scuola dell’infanzia, così come per la Badia di Soffena - hanno spiegato Rossi e Vecchi - La rotatoria di Faella non è stata realizzata, opera chiesta a gran voce da cittadini e imprese. Niente ancora per il centro comunale della Protezione Civile.

Sul turismo invece siamo fanalino di coda, gravissimo per un comune dove sono presenti le balze. Il numero dei turisti sul territorio è irrisorio, quasi alla pari di Scandicci. Una vergogna per chi fa parte dell’associazione dei Borghi più belli d’Italia". Presenti all’incontro, tra il pubblico, l’ex sindaco di Castelfranco Rita Papi, l’ex primo cittadino di Pian di Sco Paolo Cherici, esponenti di Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana e i consiglieri della Lista Civica, oltre ad una folta pattuglia di dissidenti democratici proveniente da Faella e Castelfranco e rappresentanti di comitati e associazioni. Nell’occasione i consiglieri hanno sottolineato che uno dei passaggi più critici dell’amministrazione Cacioli è stata l’adesione alla multiutility, una decisione di fare profitto sui beni pubblici "che non è mai stata discussa neanche all’interno degli organi di partito". Per i democratici serve un consorzio di gestione del centro storico, un’amministrazione che grazie ad un project manager riesca a fare progetti e intercettare finanziamenti e oculatezza nella gestione delle risorse perché "in paese non si vedono i frutti dei 12,5 milioni di euro erogati dallo Stato per la fusione".

"Quello che doveva essere un comune policentrico, è oggi un comune con un centro e due frazioni" hanno concluso. Il rischio è che si prospetti una battaglia dei campanili con i vari centri urbani in conflitto. Adesso ci sarà da capire cosa sceglierà di fare Filippo Casini, il grande escluso dalle primarie. Gli scontenti puntano sull’assessore per il grande ribaltone, ma c’è chi giura che potrebbe deporre l’ascia di guerra.