Il Pd: salviamo il parco di via Emilia "La proposta della giunta è superficiale"

I residenti della zona di via Emilia ad Arezzo stanno raccogliendo le firme per salvare il parco Fiorentina dopo la decisione dell’amministrazione comunale di costruirci all’interno un nuovo centro di aggregazione.

"Il gruppo consiliare del Pd ha presentato una interrogazione nel corso dell’ultima seduta di consiglio comunale dove abbiamo chiesto se non ci fossero altre zone pubbliche per inserire questa importante opera – spiega Matteo Bracciali – Nessuna risposta e nessun vero approfondimento per garantire che il nuovo centro di aggregazione venga inserito in un’area adeguata ai scopi fondamentali che ha. "Purtroppo – prosegue – la risposta è sciatta e superficiale, proprio come la scelta della giunta Ghinelli che restringerebbe infatti gli spazi verdi e eliminerebbe non un’area ‘cementificata’, come ha scritto l’assessore Casi in una intervista, ma il campo da basket e quello da calcio dove si danno appuntamento ogni giorno tanti giovani al Parco Fiorentina. I cittadini hanno già raccolto più di trecento firme in pochi giorni e noi sosteniamo questo sforzo con la nostra opposizione all’interno del Consiglio comunale. È necessario che la giunta Ghinelli cambi questa scelta sbagliata e trovi un’area alternativa per la costruzione del nuovo centro sociale di via Fiorentina".