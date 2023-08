Il Pd e il voto del sindaco Romoli: "Vince il Vadi-bis"

di Massimo Bagiardi

Mancano all’incirca nove mesi alle amministrative di San Giovanni ma il clima elettorale comincia a farsi sentire. Valentina Vadi, eletta primo cittadino nel 2019, si ricandiderà per poter governare altri cinque anni la città natale di Masaccio. A darne conferma è il segretario del Partito democratico cittadino Andrea Romoli che spiega che come già accaduto nella precedente tornata elettorale, a farla da padrone sarà un’alleanza civica e progressista che darà battaglia alle forze del centrodestra.

"Affronteremo - afferma Romoli - la prossima campagna elettorale con lo stesso spirito che ci ha già visti protagonisti nel 2019, coinvolgendo cioè tutti gli attori principali che operano all’interno della città. Noi proveniamo da un’alleanza civica, sarà in parole povere un campo largo che vedrà protagoniste tutte le forze del centro sinistra principali che operano nella città con punta di diamante l’attuale sindaco Valentina Vadi che sarà il nostro candidato. Assieme a lei ricostruiremo un percorso elettorale che ci porterà al 2024 con la speranza di poter governare la città per altri 5 anni".

Romoli risponde poi anche alle accuse provenienti dalle forze di opposizione, principalmente dal Movimento 5 Stelle e dalle liste civiche, inerenti i lavori su viale Gramsci, quelli prossimi al teatro Bucci oltre alla palestra- fantasma sui quali sono state richieste commissioni d’inchiesta.

"Tutti progetti sui quali è stata posta l’attenzione negli ultimi giorni riguardano dei percorsi che arrivano dal Pnrr, quindi tramite finanziamenti, e non crediamo che sia questo il modo principale per poter fare politica. Noi facciamo atti importanti che ci permettono di far crescere la città come è nel nostro intento e in quello dei nostri elettori". Romoli poi conclude: "L’obiettivo alla pari del percorso che abbiamo intrapreso quattro anni fa e che vogliamo in futuro intraprendere è quello di amministrare e portare a compimento il programma elettorale, dando risposte concrete sulla gestione, lo sviluppo e la crescita di San Giovanni".

Il clima politico è di per sé già caliente proprio come le temperature degli ultimi giorni. Ancora c’è del tempo, le liste che si presenteranno alle prossime amministrative sono al momento top secret ma si preannuncia un confronto all’ultimo voto.