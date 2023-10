Il Pd conferma Romoli: "Ora la sfida alle urne"

SAN GIOVANNI

Andrea Romoli è stato confermato segretario comunale del Partito democratico di San Giovanni. In carica dal 2019, ha incassato la nuova fiducia nella riunione tenutasi giovedì sera nella quale è stato anche eletto tra i delegati per l’assemblea provinciale che designerà a breve il segretario della provincia aretina. Palpabile la sua soddisfazione a pochi mesi dalle amministrative che, nel 2024, eleggeranno il primo cittadino della città natale di Masaccio: "Vorrei ringraziare tutti le iscrittie e gli iscritti che mi hanno sostenuto, così come tutti coloro che hanno fatto una scelta diversa. Desidero anche ringraziare tutti i collaboratori che in questi anni mi sono stati a fianco supportandomi con impegno e competenza. Parte da qui il mio fermo proposito di costruire un partito ancora più forte e protagonista delle prossime sfide che ci attendono. Con oggi inizia una stagione tutta da scoprire e da scrivere, ricca di nuovi stimoli e di strade da percorrere insieme".

Proprio riguardo le elezioni comunali è certa la candidatura di Valentina Vadi alla quale è obiettivo affiancargli un "campo largo" per ottenere la conferma per i prossimi cinque anni. I tempi, ancora, non sono maturi ma già si sta tracciando la strada per poter riottenere la fiducia di tutta la popolazione: "Ancora è decisamente prematuro per parlare di nomi o alleanze varie – afferma Romoli – ma l’idea è quella di poter partecipare alle prossime amministrative con un campo largo, vale a dire più forze possibili del centro sinistra che affianchino e rafforzino la candidatura di Valentina Vadi". Il segretario del Pd, infine, ricorda come sta per essere portato a compimento l’intero programma elettorale: "Tante cose sono state fatte ed altre riusciremo a fare nei prossimi mesi".

Massimo Bagiardi