Il Pd a caccia del segretario. Congresso e rebus nomi:si va verso la sfida fra donne

La scadenza è imminente, ma all’appello manca l’essenziale. Le candidature alla segreteria provinciale del Pd circolano sotto traccia, agitano i dietro le quinte nei ranghi del partito, eppure non c’è ancora la formalizzazione. Giochi e riti della politica, si sa, che non si impicca alla data come fosse un totem, sopratutto quando il frullatore dei "papabili" e delle convergenze da costruire è in pieno movimento. Che non sia una partita facile nel quartiere generale di piazza Sant’Agostino è perfino da questi particolari che si capisce, oltre al fatto che i sondaggi tra i nomi più in vista o tra i profili più adeguati al ruolo per standing politico ed esperienza, non segnalano corse o code davanti alla porta della segreteria provinciale chiamata, in ottobre, a scegliere il successore di Francesco Ruscelli.

Certo è che tra una settimana la campanella del regolamento trillerà e a quel punto nomi e cognomi dovranno stare nero su bianco. E a proposito di toto-candidati, i nomi che circolano nelle triangolazioni telefoniche o nelle chat dem rimandano a un poker d’assi: Barbara Croci, schleiniana e nella segreteria regionale guidata da Emiliano Fossi (uomo forte del Nazareno versione Schlein) è data in posizione avanzata nella scalata alla vetta del partito aretino. Resta tuttavia da capire, e non è poca cosa, la disponibilità all’incarico. Incarico quanto mai strategico per un partito in cerca di rilancio e con l’obiettivo, corto, della campagna elettorale per le amministrative in 26 comuni al voto tra meno di un anno, oltre alle europee. Dunque, chi raccoglie il testimone di Ruscelli ha davanti una navigazione impegnativa e il peso di dover individuare la rotta giusta lungo la quale condurre un partito a caccia di nuova energia. E dopo tante sconfitte, quella poltrona brucia. Sullo sfondo, la partita per il Comune, nel 2025. Se sul nome di Croci, gli intrecci dem intercettano una possibilità, altre opzioni puntano su Eleonora Ducci (nella foto), battagliera sindaca di Talla, vedi capitolo migranti ma non solo. Molte ipotesi ma, al momento, nessuna conferma.

Nel toto-candidati entrano anche Paolo Nannini, ex sindaco di Bucine, poi al timone di Nuove Acque e quello dell’ex amministratore castiglionese Paolo Brandi. Entrambi letti come possibili giocatori di una partita che per ora ha solo il campo da gioco. Fin qui i rumors. E tuttavia sufficienti a ricostruire l’identikit che a Sant’Agostino si cerca di comporre: gli indizi rimandano al profilo di un sindaco o di chi ha già guidato un comune.

La ragione? Il concetto base ruota attorno alla capacità di relazione con le componenti della società nelle sue rappresentanze, dalle istituzioni al mondo del lavoro e della cultura. Ingrediente indispensabile che il nuovo segretario provinciale dovrà saper dosare con cura, alla vigilia di una stagione carica di sfide.

Lucia Bigozzi