Il Patto Civico Toscano sbarca in Valdarno

VALDARNO

Muove i primi passi il Patto Civico Toscano, nuova realtà regionale nata con l’obiettivo di federare le molteplici esperienze civiche del territorio toscano. Promotori sono l’ex parlamentare aretino Marco Donati e il sangiovannese Francesco Carbini, rispettivamente vicepresidente e membro dell’esecutivo nazionale della Federazione dei Civici Europei. Sono già diverse le adesioni di significative esperienze civiche delle province di Arezzo, Siena, Grosseto, Prato e Firenze dove gli aderenti, a partire da settembre, daranno vita ad incontri tematici nei propri territori. "L’obiettivo del nuovo soggetto regionale – hanno spiegato Carbini e Donati – è un cambio di direzione nell’agenda politica locale, mettendo insieme i numerosi modelli di buona amministrazione che in Toscana si sono espressi attraverso le esperienze civiche. Una politica chiara e trasparente, orientata a prendersi cura del proprio territorio e a supportare ogni opportunità di crescita e di sviluppo per i giovani e le imprese. Un modello che superi le ideologie e metta al centro solo il buon governo dei cittadini". Un messaggio forte alla cittadinanza ma anche alla politica, come ha ricordato Francesco Carbini.

"Negli ultimi decenni, a livello locale e non solo, ha prodotto solo parole vuote, arroccandosi nei palazzi e abdicando al suo ruolo di governance del territorio per privilegiare logiche di partito e rendite di posizione. Oggi come mai – ha spiegato – prima d’ora l’unica risposta in termini di contenuti e buone pratiche può venire dal civismo". In Valdarno ricordiamo che, nel 2024, si andrà a votare in molti comuni.

M.C.