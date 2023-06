Il passo indietro di Porta Crucifera

Il livello raggiunto a settembre dell’anno scorso è un ricordo lontano. Porta Crucifera si ferma a quota 8 e conferma le ombre mostrate nelle prove e nella Giostra simulata dove il punteggio è stato lo stesso della sfida di sabato scorso. Da rivedere Niccolò Paffetti che da esordiente aveva fatto vedere di essere in grado di prendere subito il centro in più occasioni. È mancato pochissimo e l’occasione di settembre sarà quella di dimostrare che il punteggio massimo è nelle corde. Lorenzo Vanneschi era reduce da una caduta sulla lizza e una settimana non eccelsa. Il suo 4, comunque vicinissimo è la conferma che ancora qualcosa serve per arrivare ai livelli di Porta Santo Spirito e dei due quartieri che si sono giocati lo spareggio.

Per ironia della sorte il 5 è arrivato da Enrico Vedovini che ha provato la lizza venerdì per testare i lavori di ripristino della terra. L’ex Sant’Andrea era stato a lungo accostato a Porta Crucifera anche se poi alla fine non se n’è fatto nulla. Il risultato di sabato non può riaprire la trattativa, ma scatenare almeno qualche dubbio sulla scelta del direttivo rossoverde.