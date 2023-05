Il Parco diventa una grande aula Universitari da tutta Italia studiano fiori e piante rare

di Sonia Fardelli

Studenti delle Università di Roma, Torino e Milano per incontri di studio nel Parco del Casentino in occasione della Giornata europea dei Parchi, che si terrà il 24 maggio. Ma l’evento non si concentrerà in questa data. Per l’intera settimana dal 22 al 28 maggio questi giovani, circa una trentina, avranno l’opportunità infatti di scoprire le tante eccellenze dell’area protetta casentinese. In particolare la vasta varietà di orchidee selvatiche, che tra l’altro sono rivelatrici dello stato di salute di un certo habitat. In presenza di inquinamento non fioriscono. Anche per questi motivi si prestano in modo particolare ad essere utilizzate per attività divulgative condivise di "citizen science", ovvero di "scienza partecipata".

Un coinvolgimento simile, dei cittadini e degli appassionati di questo settore, è stato indispensabile per la realizzazione dell’Atlante delle orchidee del Parco, che verrà illustrato negli appuntamenti dedicati alla settimana europea dei parchi naturali. Dal 22 al 27 maggio il Parco del Casentino ospiterà anche il master universitario di secondo livello dell’università la Sapienza di Roma dal titolo "Capitale naturale e aree protette: pianificazione, progettazione, gestione" con circa dieci studenti che alloggeranno a Montanino di Camaldoli e faranno lezione "sul campo".

Il professor Renzo Motta, del corso di laurea in Scienze Forestali dell’università di Torino porterà invece i suoi studenti a Capaccio di Santa Sofia. Il 24 saranno alla Lama, cuore naturale del Parco, dove i due gruppi si incontreranno per un momento di condivisione e scambio di vedute sulla gestione forestale. Gran chiusura di questa esperienza il 27 maggio a Pratovecchio con la "Toy piano (pianoforti giocattolo) orchestra" di Milano, che ha goduto della prestigiosa collaborazione di Michael Nyman. Trenta giovanissimi pianisti, dopo aver visitato il Parco, si esibiranno alle 10 con un programma dedicato alla musica contemporanea nella "Piazzetta rossa", accanto alla sede del Parco.