Il parco del centro sociale sarà pronto a primavera

BIBBIENA

Parco del centro sociale: in primavera il taglio del nastro. Si tratta della quindicesima area verde attrezzata del comune di Bibbiena nella quale l’amministrazione ha investito circa 100 mila euro proprio per la sua collocazione strategica in una zona densamente abitata. L’area verde ospiterà molti spazi di gioco e vita attiva per tutte le età ed in particolare al suo interno ci saranno: una nuova area giochi per i bambini più piccoli con il tappeto anti urto e giochi omologati e sicuri, un’area calcetto, un’ area basket, l’innovativo tecno ball, la ludoteca e biblioteca realizzata dalla Pro Loco con il coinvolgimento dei ragazzi dell’Istituto comprensivo di Bibbiena, un’ampia e organizzata area pic-nic per le famiglie e l’area dedicata agli amici a quattro zampe.

"L’area adiacente al centro sociale rappresenta un luogo importante per Bibbiena Stazione, il quartiere più popoloso del comune – spiega il sindaco Filippo Vagnoli – questo luogo dovrà essere un punto di socializzazione e condivisione per tutti ma in primo luogo per i più piccolini e gli adolescenti. Ci saranno anche spazi per il pic nic domenicale per le famiglie, questo luogo sarà davvero un punto di riferimento per tante persone anche più anziane. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto che vede il coinvolgimento anche della ditta Italian Garden".