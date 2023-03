Il parco affoga nel fango L’erba rovinata dalla gara

Domenica scorsa al Parco Pertini, sotto una pioggia incessante, si sono disputati i Campionati Toscani individuali e di società di corsa campestre e le prova finale del Grand Prix Toscano di Cross. In campo oltre 800 atleti provenienti da tutta la penisola. Protagonista, purtroppo, la pioggia che si è fatta sentire. Ha iniziato a cadere dalle prime ore del mattino ed è proseguita ininterrottamente per tutta la durata della competizione mettendo a dura prova atleti, società e soprattutto organizzatori che hanno dovuto fare i salti mortali per superare le difficoltà logistiche e organizzative del momento. E proprio la pioggia ha giocato un brutto scherzo anche al manto erboso. Dell’erba, lungo il percorso che si snodava per l’intero parco, è rimasto solo il ricordo , al suo posto solo una gran fanghiglia. E’ quanto è apparso ai frequentatori del parco l’indomani mattina.

E subito sono scattate le segnalazioni sui social; altre sono arrivate anche alla nostra redazione come quella di una lettrice che dice: "Capisco che una struttura pubblica sia utilizzata anche per questi avvenimenti, ma una giusta manutenzione che non si limiti al taglio di alberi sarebbe indispensabile. O vogliamo distruggere il parco per avere poi la scusa di trasformarlo in area edificabile? Mi sembra che questa Giunta non presti molta attenzione allo stato del verde pubblico". E sui social, tra i vari messaggi di indignazione, non è mancata l’ironia. In tempi in cui gli animali selvatici fanno sempre più capolino in zone abitate qualcuno ha lanciato la battuta: "Siamo sicuri che si sia trattata di una gara campestre e non ci siano passati i cinghiali?". Battute a parte, abbiamo sentito l’assessore Alessandro Casi, tra i vari incarichi anche quello alla manutenzione e al decoro urbano, che ha immediatamente preso in carico la segnalazione informando gli uffici competenti. "Quando le condizioni meteo miglioreranno e smetterà di piovere sarà tempestivo un intervento. Gli addetti valuteranno se è il caso di procedere con una nuova semina del manto erboso" ha spiegato. L’attenzione ai parchi da parte degli aretini è sempre molto alta. L’esigenza è quella di vivere ore di svago all’aria aperta in ambienti sicuri, puliti, e dotati di servizi adeguati, come i giochi per bambini. Le segnalazioni sono sempre moltissime. Problemi ai quali il Comune cerca di dare risposte, molte sono arrivate anche per il parco Pertini. Tra i prossimi interventi annunciati dall’assessore Casi quello al parco di Tortaia. "Un intervento per riqualificare l’area verde, in particolare creando nuovi spazi attrezzati dedicati al divertimento dei più piccoli. Siamo in attesa che vengano consegnati, dopo di che potremo in breve tempo uno spazio riqualificato".

Gaia Papi